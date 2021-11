Rompen hormigón de pilotes en obra del puente a Chaco’i y contratista alega que solo “se limpian”

En la zona de obras del puente entre Asunción y Chaco’i, específicamente en la Costanera de Asunción, llaman la atención los trabajos que ejecuta el Consorcio Unión, que procedió a romper una parte del hormigón de los pilotes que construyó, que serán las fundaciones del viaducto de acceso al futuro paso.

Por este motivo, incluso se sospechó de que hubo un error de cálculo en dicha obra, pero la empresa contratista informó a este diario que solo se procedió a limpiar la estructura, para después levantar las pilas del viaducto de conexión con el paso en construcción.

El ingeniero Reinaldo Delgado, representante del consorcio, explicó que el trabajo ejecutado se llama “desmontado” y que luego se coloca el encofrado y la armadura para ir cargando la estructura. “Se limpia y se levanta la pila”, expresó.

A su turno, el ingeniero Félix Zelaya, responsable de esta obra por el MOPC, informó que “no se está retirando ni removiendo ningún pilote” y “ni tampoco hubo ningún error de cálculo” en la obra.

En este sentido, señaló que estos pilotes se están construyendo con ayuda de un lodo bentonítico, el cual ayuda a evitar el desmoronamiento de las paredes del pozo durante su ejecución, por lo que al final del hormigonado, “es necesario demoler el hormigón que estaba en contacto con este lodo, para poder proseguir con los trabajos y recrecidos de las estructuras”, indicó.

Obra con millonario sobrecosto

El puente denominado “Héroes del Chaco” se adjudicó por G. 789.417 millones, pero con la adenda N° 1, el precio de la obra se infló a G. 902.641 millones, es decir, G. 113.224 millones más (US$ 16,9 millones al cambio actual) con relación al precio del contrato original (incremento del 14,3%).

El MOPC aumentó el precio de la obra del puente pese a que el proyecto se adjudicó bajo la modalidad de “suma alzada” o “suma global”, lo que significa que en teoría no se podía modificar el precio, según el pliego de la licitación de esta obra.

Además, un tema que preocupa a los técnicos es que la obra avanza sin una fiscalización externa. En este caso, el MOPC no “tenía” unos US$ 3 millones para fiscalizar la construcción del puente sobre el río Paraguay entre Asunción y Chaco’i, por lo que el año pasado canceló la licitación de la consultoría para “ahorrar”. Sin embargo, no escatimó recursos para autorizar un millonario sobrecosto en esta obra, mientras esta avanza con una criticada supervisión.

La institución había anulado el concurso de ofertas para la fiscalización externa a comienzos del 2020 y en marzo de ese año, el titular de la cartera, Arnoldo Wiens, conformó un equipo de funcionarios del propio MOPC para fiscalizar el referido puente, los cuales no cuentan con la experiencia requerida en esa clase de obras, según trascendió.

Esto pone en riesgo la calidad del multimillonario proyecto y la institución hasta hoy oculta el perfil de estos “supervisores”. El presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, Amílcar Troche, había manifestado a ABC que esta construcción se ejecuta con cuestionamientos desde el principio y que Obras Públicas no tiene la capacidad de inspeccionar los trabajos.