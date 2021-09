Apuran obras del encarecido puente a Chaco’i para inaugurarlo en abril del 2023

Según la institución, paralelamente del lado de Chaco’i (margen izquierda), prosigue la preparación de la estructura de las pilas del puente atirantado que tendrá 600 metros sobre el cauce principal del río. En ese mismo sector, también se procede a la instalación de los pilotes principales para el inicio de montaje de la estructura de encofrado del cabezal, el cual sostendrá las columnas y dinteles que conforman la estructura de inicio al puente. La institución prevé inaugurar la obra para abril de 2023.

El puente denominado “Héroes del Chaco” se adjudicó por G. 789.417 millones, pero con la adenda N° 1, el precio de la obra se infla a G. 902.641 millones, es decir, G. 113.224 millones más (US$ 16,9 millones al cambio actual) con relación al precio del contrato original (incremento del 14,3%).

El MOPC aumentó el precio de la obra del puente pese a que el proyecto se adjudicó bajo la modalidad de “suma alzada” o “suma global”, lo que significa que en teoría no se podía modificar el precio, según el pliego de la licitación de esta obra.

Avanza sin fiscalización externa

El MOPC no “tenía” unos US$ 3 millones para fiscalizar la construcción del puente sobre el río Paraguay entre Asunción y Chaco’i, por lo que el año pasado canceló la licitación de la consultoría para “ahorrar”. Sin embargo, no escatimó recursos para autorizar un millonario sobrecosto en esta obra, mientras esta avanza con una criticada supervisión.

La institución había anulado el concurso de ofertas para la fiscalización externa a comienzos del 2020 y en marzo de ese año, el titular de la cartera, Arnoldo Wiens, conformó un equipo de funcionarios del propio MOPC para fiscalizar el referido puente, denominado “Héroes del Chaco”, los cuales no cuentan con la experiencia requerida en esa clase de obras.

Esto pone en riesgo la calidad del multimillonario proyecto y la institución hasta hoy oculta el perfil de estos “supervisores”, según los técnicos. El presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, Amílcar Troche, manifestó ayer a ABC que esta construcción se ejecuta con cuestionamientos desde el principio y que Obras Públicas no tiene la capacidad de inspeccionar los trabajos.

“Hay muchas cosas llamativas en este tema. La primera de todas fue la cancelación del proceso de contratación de una fiscalización externa, aduciendo que no se tenían recursos financieros. Sin embargo, ahora tienen recursos para un adicional de US$ 17 millones en la obra. La fiscalización no debía costar más de entre US$ 2,5 millones a US$ 3 millones y hay contradicción enorme”, expresó.

Ya otorgan zona franca en zona de influencia del puente

El presidente Mario Abdo Benítez autorizó hoy la concesión y explotación de una “zona franca de servicios” en la ciudad de Villa Hayes, en el lugar denominado “Vista Alegre - Remansito”, en carácter de concesionaria, a la empresa Terminal Occidental S.A. (TOSA), propiedad de Conrado Hoeckle, exasesor económico y amigo del mandatario. La concesión está en zona de influencia del futuro puente “Héroes del Chaco”.

En su momento se cuestionó esta millonaria apuesta, ya que el MOPC cambió el trazado del paso y esto benefició al empresario Hoeckle, que tiene una enorme propiedad en la zona de influencia del futuro puente. Este Gobierno está priorizando esta obra para que lo puedan culminar durante este periodo de gestión.