“Lo mejor que puede hacer Hugo Javier es renunciar”, dice el concejal liberal Billy Vaesken

- ¿Qué es lo que pasa en la Gobernación Central? ¿Por qué concita tanto la atención la administración de Hugo Javier González?.

- Como todos saben, el gobernador González fue locutor y animador de fiestas antes de ocupar tan importante cargo público en la región más poblada del país. Desde el primer análisis en el 2019 de su ejecución presupuestaria, a nosotros nos llamó poderosamente la atención el secretismo de su conducta al frente de su administración. Nunca respondió ningún pedido de informes como le manda la carta orgánica sobre su balance que presentó en febrero del 2020...

- ¿Qué les llamó la atención?

- Nos percatamos de que mucha plata fue distribuida a dos o tres onegés (organizaciones no gubernamentales). Son recursos millonarios que sobrepasan los 19 mil millones de guaraníes (unos 3 millones de dólares). Pedimos el rechazo del balance pero como el gobernador tenía mayoría, se aprobó en la Junta Departamental. Recurrimos. Nos dimos cuenta que en junio del 2020 siguió transfiriendo sumas multimillonarias en forma irregular a las mismas onegés, comprobadas por la Contraloría.

- ¿Qué hizo de irregular?

- La ley de presupuesto prohíbe que se emitan varios cheques en un solo día para una oenegé. La ley dice que se tiene que hacer una transferencia única y que después de fiscalizado se puede dar una nueva transferencia. El gobernador hacía transferencias multimillonarias de forma consecutiva sin que se le rinda cuentas a la Gobernación en tiempo y forma. En febrero pasado la Contraloría hizo una observación correspondiente a 2019 que el gobernador no pudo levantar. La Contraloría recién emitió su informe final en setiembre de 2021 (hace dos meses), un año y dos meses después de nuestra denuncia. Ahí sale de que no tiene respaldo documental la suma de 18.300 millones de guaraníes que emitió. De esa forma se confirmaron nuestras sospechas de mal uso del dinero público.

- ¿Dieron intervención a la Fiscalía?

- La Fiscalía en su informe final habla de que no tiene documento respaldatorio pero recomienda finalmente que el Ejecutivo departamental es el que tiene que hacer las diligencias ante el Ministerio Público para esclarecer el hecho, algo traído de los pelos. Ese informe final, nosotros los concejales departamentales llevamos personalmente al Ministerio Público. A raíz de nuestra denuncia, la Gobernación fue allanada hace unos días en busca de los documentos. El fiscal Juan Ledesma dice que 18.300 millones de guaraníes no tienen respaldo documental.

- ¿Eso corresponde a 2019 y el balance 2020?

- Encontramos los mismos vicios observados por la Contraloría. Dos oenegés: SIAP y Plantemos Conciencia, recibieron sumas multimillonarias. Descubrimos que se usó el 100% del “rubro 300″ (combustibles)en el 2020, año de la cuarentena y el aislamiento, donde las 4 o 5 clínicas móviles no trabajaron por las restricciones de la pandemia. También hicieron una transferencia de 360 millones de guaraníes a una de las oenegés destinada a una “minga ambiental.” ¿Cómo pueden hablar de “minga ambiental” cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa? No tiene sentido. También hubo transferencias de 300 a 350 millones para “asistencia médica”. La gobernación tiene un rubro de fuente 10 destinada a la Secretaría de Salud. Es decir, no se puede hacer transferencias para compra de combustibles si ya existe el rubro combustibles. El gobernador hace transferencias a oenegés para “asistencia médica” teniendo cinco clínicas móviles y una Secretaría de Salud.

- ¿Qué hicieron ustedes?

- Pedimos el rechazo del balance 2020 en febrero de 2021 pero se aprobó porque él tiene mayoría en la Junta Departamental. Nos enteramos por los medios de prensa que la Gobernación no rindió cuenta del millón de dólares que le transfirió el Gobierno central para el tema de la emergencia sanitaria. El gobernador lanzó un comunicado mentiroso diciendo que cumplió con la rendición de cuentas desmintiendo a la Contraloría. Investigamos en qué se gastó tanto dinero y descubrimos que se compraron materiales de construcción de una ferretería de Piribebuy...

- ¿Cuánto dinero?

- Hablamos de entre 200 y 300 millones...

- Todos son valores millonarios...

- Entre las compras figuran: ladrillo, cemento, piedra de “AR Electricidad” de Asunción, una empresa que se dedica a artículos eléctricos. La ley de la emergencia sanitaria decía que la plata tenía que distribuirse dentro del departamento (Central). Descubrimos facturas falsas, clonadas. Una factura que nos llamó la atención es una que decía “Asunción Ofertas.” La dirección era Luque. Decía que hacía estudios de impacto ambiental. Era una bodega (venta de bebidas). Sumando todas las facturas casi alcanzó 1.000 millones de guaraníes...

- Bodegas, ferreterías...

- El Consejo Regional de Salud también recibió plata. Una factura tenía dirección de Villa Elisa. Fuimos a revisar. Era un tinglado de carrocerías de tracto camiones. Supuestamente se compró de allí mobiliario hospitalario por valor de 500 millones de guaraníes. Hace poco, el 30 de septiembre, el gobernador volvió a transferir otro millón de dólares a una nueva oenegé, llamada “Tekové-Servicio de Acción Social”, casi 6 mil millones de guaraníes...

- ¿Para qué?

- Para hacer obras: empedrados, refacciones de Iglesias, capillas, entre otras cosas. La onegé transfiere a una arquitecta que tampoco tiene documento respaldatorio para mantener tanta cantidad en su cuenta corriente. La gente del Banco de Fomento fue a inspeccionar la obra en una compañía de Santa Elena, distrito de Cordillera, donde no encuentran nada.

- ¿De qué lo acusan al gobernador?

- Tiene tres causas penales abiertas: una es por el millón de dólares, el tema de la emergencia sanitaria; otra por falta de documentos respaldatorios por valor de 18.300 millones de guaraníes del año 2019 y, tiene esta última transferencia que hizo a Tekové por 5.130 millones de guaraníes. También tiene una auditoría abierta de la Contraloría respecto al manejo del 2020 que también se le abrió en agosto pasado a solicitud nuestra. Nosotros presentamos nuestro dictamen de rechazo de su balance del 2020 por las mismas observaciones que hicimos en el 2019.

- ¿Tan burdo es todo?

- Posiblemente nos vaciaron las arcas de la Gobernación. En el manejo del millón de dólares, él (Hugo Javier) dice que hizo un recapado asfáltico en el acceso al Consejo Regional de Salud que queda atrás del edificio de la Gobernación. El dice que se hizo en febrero-marzo de 2021. En agosto-setiembre del 2020 ya estaba concluida esa obra, según la misma gobernación. Son obras fantasmas, obras pagadas dos o tres veces... Estamos por el cuarto año de Gobierno y el gobernador nunca sale a explicar nada.

- El rubro “transferencia a onegés” es entonces otro grifo que inventaron para desviar el dinero público...

- Eso no está prohibido. Se puede hacer una transferencia a oenegés. Lo que no puede es hacer de la forma en que él lo hizo. En un día emite 7 cheques por valor de 5.000 millones a una sola oenegé. Eso está prohibido. El monto máximo que puede transferir a una oenegé creo que es de 140 millones. Pero además “no existen documentos que respalden sus transferencias” como dice la Contraloría.

- ¿Se podría adjudicar a su inexperiencia?

- Nadie puede desconocer la ley, sobre todo un administrador del Estado. Encontramos que en el 2019 hay una “asistencia nutricional para la población vulnerable”: 850 millones de guaraníes. ¿Cómo usa esa plata? En coquito gasta 180 millones, no dice cuántos kilos ni donde va a meter tantos coquitos. Otra compra es banana por valor de 140 millones. Imagínese que se va al Mercado de Abasto con 140 millones para comprar exclusivamente banana. Podemos vaciar todos los depósitos y va a seguir sobrando plata. Después dice: “Hielo: 32 millones de guaraníes.” Vaya a una estación de servicio, la mas chuchi de Asunción a ver si tiene suficiente hielo. Son 32 toneladas de hielo. ¿Para qué?

- ¿Para asistencia nutricional?

- Sí, para nutrir de hielo a los niños. La otra pregunta es: ¿cómo se llevó 32 toneladas de hielo? Son cosas traídas de los pelos.

- Parece muy ingenuo...

- Le cuento otra. “Nocaut a las drogas”, la suma: 750 millones de guaraníes. Transfiere esa plata a una de esas oenegés. Mire como utiliza la plata. Transporte: 60 millones; alquiler de vehículo: 30 millones; combustible: 40 millones; reparación de vehículo: 50 millones. O sea, el gobernador alquiló el vehículo, le cargó combustible y le reparó otra vez el vehículo (se ríe). También dice que compra equipo de boxeo, se supone que es para combatir a las drogas, por valor de casi 500 millones de guaraníes. ¿De dónde compra? De una casa que vende tintura para cabello...

- ¿Quiénes pueden estar detrás porque si es todo tan burdo, los que le rodean al gobernador lo embromaron?

- Yo creo que otros son los que le manejan los recursos de la Gobernación. Yo creo que él solo firmaba sin saber. Esa es la impresión que tengo.

- Hay como 15 imputados...

- Yo vi la lista de imputados. Está su secretaria general, el director financiero, gente que estuvo manejando las documentaciones. Es natural que se los impute pero yo creo que hay un autor intelectual de todo esto que no creo que sea Hugo Javier...

- ¿Quién es?

- Y esa es la gran pregunta que el Ministerio Público debe desentrañar...

- El es cartista. Es difícil que sea el Presidente Cartes, un hombre rico que compra todo, que no se va a detener en minucias, se supone...

- Mire que no es ninguna minucia. Se va sumando. La Gobernación de Central tiene cinco rubros. Yo hablaba del Rubro 800. No vimos todavía Fonacide, Royaltíes, combustible (rubro 300), inversión física (rubro 500). No podemos revisar porque no tenemos a mano la documentación. Nos deniegan el acceso a la documentación.

- ¿Cuánto es el presupuesto anual de la Gobernación?

- Son 160 mil millones al año. No es poca plata. Son como 25 millones de dólares anuales...

- En cuatro años 100 millones de dólares...

- En agosto terminó su tercer año. Estamos entrando a la mitad del cuarto...

- ¿De qué partido es usted?

- Del PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico)

- ¿En el cargo desde hace cuanto tiempo?

- Fui electo para este período 2018-2023. Fui antes concejal municipal de Guarambaré. En la administración liberal se crearon 92 puestos de salud, legado de Federico Franco. Hoy no existe ninguno. Hugo Javier clausuró todos antes de la pandemia.

- ¿Qué esperan, que se intervenga?

- Lo que apelamos es que este señor dé un paso al costado. Lo mejor que puede hacer ahora por su bien es renunciar. Las evidencias son abrumadoras. Si no renuncia hay que hay que acelerar el proceso de intervención para que el interventor pueda poner orden administrativo en la Gobernación. Su abogado Fausto Portillo dijo en varias ocasiones que de constatarse el mal uso del millón de dólares, que ellos estaban dispuestos a devolver. El mal uso ya está constatado por la sospecha que tiene el Ministerio Público y la Contraloría que, de forma preliminar ya dijo que se usó mal el recurso. Lo que esperamos que se devuelva y que actúe la justicia.