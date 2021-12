Los intereses pagados por la deuda pública aumentaron 16,3%

El informe indica que de enero a noviembre el Tesoro Público pagó poco más de G. 2,9 billones (US$ 425,4 millones al cambio vigente), en tanto que el año pasado en ese mismo lapso de tiempo se había abonado G. 2,5 billones (US$ 365,7 millones).

La diferencia entre uno y otro año implica G. 408.000 millones (US$ 59,7 millones) más que tuvo que desembolsar el Tesoro para estar al día con los compromisos asumidos ante los organismos financieros internacionales, tenedores de bonos y agencias de gobierno.

El aumento obedece al creciente endeudamiento que viene registrando el Estado año tras año por la vía de los préstamos con organismos financieros internacionales y, principalmente, por la emisión de bonos del Tesoro en el mercado local e internacional.

Al mes de octubre la deuda pública total asciende a US$ 13.416,2 millones, lo que equivale al 33,4% del producto interno bruto (PIB), lo que implica un aumento de US$ 1.203,3 millones con relación a diciembre del año pasado.

Del referido monto total: US$ 7.806,1 millones son por la colocación de bonos, principalmente soberanos; US$ 5.219,7 millones en préstamos; y US$ 390,4 millones mediante la Ley N° 5074/2013 o más conocida como “llave en mano”, de acuerdo con los datos de Hacienda.

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, que fue sancionado por el Congreso la semana pasada, prevé un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones, de esto US$ 250 millones será vía préstamo del BID y US$ 350 millones por la emisión de bonos.

En cuanto a los pagos, el presupuesto tiene asignado US$ 972 millones en concepto de amortización, intereses y comisiones, según los datos que en su momento expuso Hacienda ante los legisladores.