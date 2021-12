Caso Hugo Javier: “No iba a acompañar el circo”, dijo Vallejo sobre verificación de obras

En contaco con ABC AM 730, la legisladora que es también vicepresidenta de la Comisión Especial que analiza el pedido de intervención a la administración de Hugo Javier, comentó que no completó el recorrido de esta mañana. Alegó que le hubiera gustado que los propios concejales departamentales y que son denunciantes participen, pero no lo hicieron.

Recalcó que en media hora no se puede ver todo y de lo que pudo constatar en una escuela donde se hizo supuestamente trabajos desde Central es que tiene pocos alumnos, y que la gobernación le pagaba salarios a ciertos funcionarios. Esto viene a colación a la denuncia de funcionarios “fantasma”.

Apuntan a obras que no fueron hechas por ONG denunciada

Ella refirió que supuestamente se pagaron dos veces por la misma obra, y que existen, pero no se construyeron ni en el gobierno de Hugo Javier y mucho menos por la oenegé que aparece en documentos como el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP).

También explicó cómo sería el modus operandi: “las obras están, como ejemplo digo, se construye una cuadra de empedrado. Esto ya se hizo el año pasado, pero a esta oenegé se le entrega la plata y se hace pasar como que la oenegé hizo la obra recientemente”, dijo la patriaqueridista.

La cronología de los hechos, según Comisión

- En el año 2.019, G. 18 mil millones: el gobernador cartista no presentó documentaciones sobre transferencias a oenegés por valor de G. 9 mil millones, y sobre otros G. 9 mil no rindió cuentas.

- En el 2.020, G: 13 mil millones: en este caso no es un hecho denunciado dijo la parlamentaria. Concejales solicitaron a la Contraloría el control sobre esta suma de dinero.

- En el actual año, se habla de U$D 1 millón por pandemia y G. 5 mil millones: el monto en guaraníes es el que se entregó a otra oenegé de nombre Tekove.

Vallejo volvió a señalar al CIAP por no presentar rendición de cuentas sobre empedrados, y también se mantiene que hay varias transferencias con documentos falsos.

Existe, según aseveró convenios firmados que no tienen descripción de trabajos.

Todo este accionar del cartista, es una falta gravísima y violación de normas de rendición de cajas, y de transparencia, alegó. “Nunca en un pedido de intervención tuvimos tantos elementos para aprobar la solicitud”, manifestó.

Espera que colorados sumen votos para lograr la intervención

La diputada tiene la convicción que la decisión debe ser intervenir y que la resolución tiene que ser ya en la próxima sesión.

Haciendo referencia a sus colegas, “a la hora de votar deben ver que la gente esta cansada del robo de los gobernantes”, dijo. Aguarda que cada diputado sea responsable.

Su deseo es que la Cámara de Diputados no sea nuevamente de la vergüenza y que no aprobar una intervención no sea un regalo de fin de año para la gente.

Actualmente la oposición reúne 37 votos, pero faltará que por lo menos algunos colorados se sumen, resaltó Rocio Vallejo.

