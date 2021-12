Familias de la Chacarita rechazan víveres del EPP: “Mejor morir de hambre que aceptar”

El coordinador de los afectados por el incendio del Cabildo en zona de la Chacarita, Alejandrino Martínez, anunció que las 100 familias que conforman el grupo de damnificados decidieron rechazar los víveres que exige el EPP que entregue la familia de Peter Reimer Loewen a carenciados.

Afirmó que aceptar estas provisiones representará ser parte del dolor de la familia menonita, además de acompañar la medida extorsiva que el grupo de secuestradores está ejecutando.

“Del sufrimiento y lágrimas de esta familia nosotros no vamos a acompañar. Si nosotros somos partícipes de ese recibimiento, somos partícipes de apoyar a esa gente (EPP)”, dijo Martínez. “Mejor morir de hambre que aceptar”, subrayó.

Bernarda, una de las damnificadas, refirió que no recibirán los víveres pese a las necesidades con las que conviven. “Nosotros no vamos a aceptar, ni mi familia. El sacrificio y las lágrimas no vamos a aceptar, a pesar que necesitamos. Lo que están haciendo es un delito”, expresó.

Más familias de la Chacarita

Martínez indicó que si bien hay familias del barrio Ricardo Brugada que decidieron recibir los víveres, la mayoría de los habitantes de la Chacarita manifestaron su rechazo a las provisiones del EPP.

“Tenemos un grupo de WhatsApp de la Chacarita y se está opinando. La gente, la mayoría, no va aceptar”, comentó.

A su vez, el coordinador del grupo de damnificados exigió al grupo criminal EPP la liberación del colono menonita Peter Reimer Loewen.