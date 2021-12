Fiscalas niegan vínculos con condenado Ramón González Daher

Ortiz y Ledesma respondieron de esta forma a la lista de causas abiertas en Fiscalía por el condenado exdirigente deportivo. El documento fue entregado por las propias víctimas de los préstamos usurarios de González Daher que fueron sometidas luego a procesos penales con fines de cobrar muy por encima de los montos que inicialmente había prestado.

Ortiz fue la primera en ponerse en comunicación con la redacción de ABC Color. Aclaró primeramente que sigue siendo fiscal y que fue sobreseída en todas las instancias del proceso penal que había sido abierto en su contra por el exfiscal y actual ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Aseguró no ser parte de los fiscales que se prestaron a las maniobras de González Daher y sobre los que el tribunal que condenó al exdirigente deportivo solicitó la apertura de sendas investigaciones.

Manifestó además que un total de 45 causas a nombre de González Daher llegaron a su unidad, pero que no a todas se les dio trámite. Reconoció que dio trámite a cinco de las imputaciones solicitadas por quien fuera condenado ayer a 15 años de prisión.

De las cinco imputaciones, pidió sobreseimiento definitivo en una de las causas porque la defensa presentó documentos que podrían demostrar su inocencia ante la denuncia de RGD. El sobreseído, según la fiscala, es Sindulfo Villalba Dickel. El caso de los hermanos Villalba fue mencionado varias veces durante la lectura de sentencia contra González Daher como ejemplo de la utilización del sistema judicial para apretar a personas que ni siquiera tuvieron relación comercial directa con el mismo.

Ortiz aseguró que fue recusada por Ramón González Daher, con el argumento que en las demás denuncias que presentó el hoy condenado, también iba a pedir un sobreseimiento. Este caso hizo que la abogada de RGD, Ema González, recuse hace dos años a la fiscala.

Con esta recusación, las demás denuncias por supuesta estafa recaerían en otro agente fiscal y ya no en ella. De esta manera, Ortiz ya no iba a darle seguimiento a los procesos donde el denunciante era Ramón González Daher, precisó.

La primera en oponerse, afirma

Por su parte, la fiscala Sandra Ledesma aseguró ser “casi la única en poder dormir tranquila”. En comunicación con ABC dijo que fue la primera en solicitar la absolución de una de las víctimas de los préstamos usurarios de González Daher, haciendo referencia al caso de Miguel Britos, a quien el clan llegó incluso a despojar de su casa pese a haber pagado casi cinco veces más del monto originalmente prestado.

“Llegaron un montón de causas a las que no me presté por no configurarse en hechos punibles sino en simple cobros de guaraníes. Yo nunca me presté a esa gente, es más fui pidiendo sobreseimientos en todas las causas que se quedaron en mi poder desde que llegué a la Fiscalía de Luque en octubre de 2019″, aseguró.

“La nueva camada de fiscales llegamos para limpiar lo que estaba pasando en Luque”, afirmó.