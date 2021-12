Sin rastros de lavamanos comprados por Nenecho con fondos de emergencia

Un total de 200 lavamanos portátiles aparece como otra adquisición del intendente de Asunción, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, en plena crisis sanitaria y económica por el covid-19. El jefe comunal compró los elementos de Cova de Juan Rodríguez a G. 250.000 la unidad, es decir, la operación global fue por G. 50 millones.

El contrato Nº18/2020 firmado el 12 de agosto de 2020 entre la comuna asuncena y la citada empresa estipula la adquisición de lavamanos de 200 litros, con pintura de terminación ducosecado rápido y con logo; con bacha inoxidable y canilla manual con desagüe y sifón, salida 40 mm. La marca de los elementos era de Metalúrgica Cerro Corá, según el documento.

Los auditores de la Dirección General de Control de Contrataciones Públicas de la Contraloría General de la República (CGR) intentaron verificar los elementos y si cumplían con las características mencionadas. Sin embargo, no lograron ubicar los equipos, de acuerdo al dictamen técnico del ente de control.

El lapidario informe de 146 páginas señala que según el acta de entrega del 4 de setiembre de 2020 en el Dispensario Médico del Mercado de Abasto de Asunción (DAMA) recibieron 90 de los 200 lavamanos. Sin embargo, el director del DAMA Renato Pereira manifestó a los auditores durante una verificación in situ que muchos de los elementos fueron devueltos a la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGGRRD), sin poder precisar la cantidad.

La devolución la hicieron, según dijo el funcionario a los fiscalizadores, por protección de los bienes, debido a los robos en la zona. Lo curioso es que el equipo auditor no encontró en el depósito de la DGGRRD lavamanos alguno, dice el dictamen.

“Por ende hay una inconsistencia entre las cantidades recibidas de lavamanos, la cantidad recepcionada y la cantidad distribuida”, agrega el documento.

La irregularidad con respecto a los elementos portátiles se suma a otras halladas por el ente de control.

Están las compras de cajas de guantes a precio casi quintuplicados y aparatos de presión por tres veces más de su valor referencial.

También figuran adquisiciones sin garantizar la marca y calidad de los productos, como los “detergentes de oro” que no se exigió a los proveedores la autorización del fabricante. Es decir, no existe seguridad sobre la legalidad y procedencia del detergente, según la CGR.

No respetó su propio pliego

“Nenecho” no solo pisoteó la ley 2051/03 de “Contrataciones Públicas”, sino tampoco respetó su propio Pliego de Bases y Condiciones (PBC), dice el dictamen técnico de la CGR. El informe señala que el jefe comunal de Asunción compró artículos de seguridad sanitaria en cantidades no establecidas en la documentación para la postulación, tal es el caso del alcohol en gel, alcohol al 70 %, bata quirúgica estéril, gorro quirúgico y aerosol desinfectante. Estos productos aparecían con una cantidad en el PBC, pero en los contratos se multiplicaron. Igualmente, el intendente no logró justificar ante los auditores el destino real de los artículos adquiridos con los fondos de emergencia.

La fiscalía continúa muda

Las groseras irregularidades detectadas por la CGR en la Municipalidad de Asunción, durante la gestión del cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, fueron comunicadas en forma casi inmediata al Ministerio Público. Sin embargo, esta institución hasta ahora se mantiene muda ni realizó intervención alguna en el marco de la denuncia contra el jefe comunal de nuestra capital por los supuestos hechos punibles de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, lesión de confianza y estafa.

La última información de la fiscalía sobre esta causa fue la casi inadvertida designación de los agentes Juan Manuel Ledesma y Jorge Arce, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, para las pesquisas.

Luego no existió nada más. Ni comunicación de los resultados de los pedidos informes solicitados, según expresó en su defensa uno de los fiscales.

