Tras fugas abdistas al cartismo, Hugo Velázquez hace demostración de fuerza

Hugo Velázquez y su primer anillo mantuvieron hoy un encuentro con aproximadamente 80 intendentes colorados, informó el secretario político de Presidencia, Mauricio Espínola. Asistieron entre otros, los diputados Miguel Cuevas (acusado), el denunciado Esteban Samaniego, Arnaldo Samaniego, Jazmín Narváez, Freddy D’Ecclesiis, Édgar Espínola, Colyn Soroka, Ever Noguera y Arnaldo Samaniego, entre otros. También participaron los gobernadores Carlos Arrechea (Misiones) y Pedro Díaz Verón (Caazapá). Estuvo también el titular de Petropar, Denis Lichi, virtual precandidato a gobernador de Cordillera.

Espínola informó que los intendentes de la ANR vinieron a la Capital dieron su apoyo apoyo a Velázquez. Indicó que los jefes comunales colorados de Alto Paraguay y Alto Paraná no estuvieron presentes pero que expresaron su respaldo al presidenciable colorado oficialista. Adelantó que este domingo se prevé un gran acto oficialista en la ciudad de Concepción.

Los senadores colorados Silvio “Beto” Ovelar, Martín Arévalo, Juan Carlos “Calé” Galaverna y su hijo, el diputado “Nano” Galaverna, confirmaron en la víspera su pase al movimiento Honor Colorado, posando junto al expresidente Horacio Cartes, quien anunció que se candidata a la Presidencia del Partido Colorado. El gran ausente fue el precandidato presidencial Santiago Peña.

Muchos de los nuevos fichajes de Honor Colorado son bastante cuestionados como el senador Martín Arévalo se distanció del oficialismo en las internas municipales de Asunción.

También se pasó al cartismo , el diputado “Nano” Galaverna. Igualmente oficializaron su pase al cartismo, los gobernadores de Añetete: César “Tigre” Ramírez (Canindeyú); Carlos Giménez (San Pedro) y Juan Carlos Vera (Guairá).

Velázquez dice que no tiene sponsor ni patrón

En su discurso, El vicepresidente Hugo Velázquez agradeció la presencia de los intendentes y dirigentes. Señaló que las bases coloradas le dan fuerza para la campaña. Indicó que no los detractores no le cansarán sino que les motivarán para seguir adelante. Aseguró que no tiene “sponsor ni patrón”. “No represento a ningún sector económico, represento a la gente”, manifestó

“A cada uno de los dirigentes, intendentes, concejales, yo honraré a la dirigencia de base. Esta candidatura se construye cada día”, expresó. Dijo que el Partido Colorado debe tener empatía con su pueblo y no dar la espalda. Señaló que ellos no son parte del “modelo de gerentes” sino del “pueblo”. “La clase política es la que debe liderar, como los intendentes, los que lleven la solución a las inquietudes a sus distritos, a su gente”, aseveró el vicepresidente de la República.