Video: captan momento de violento asalto de motochorros a una mujer y su hijo

Mónica Pereira fue asaltada a solo media cuadra de su casa el sábado pasado a las 06:10 por dos motochorros que la golpearon y la amenazaron con un destornillador.

La víctima iba acompañada en ese momento de su hijo, que se movilizaba en una bicicleta y a quien llevaba a la casa de un familiar para luego ir a un partido de fútbol.

La denuncia fue hecha en la Comisaría 32° Central de Posta Ybycuá y el teléfono robado es un Samsung A 51, informó Rodolfo López, periodista de ABC.

Atacada con un destornillador

“Íbamos a la casa de mi mamá, mi hijo tenía un partido ese día. Antes de girar venían dos personas en una moto. No creí en ese momento que sean asaltantes porque estaban a cara descubierta (...) En ese momento salta él de la moto y me pide el celular, me quedo fría, no reacciono. En el segundo intento ya tira a clavarme pero no pudo porque retrocedí y caigo a la vereda y allí le empecé a patear porque me venía con el destornillador”, relató la víctima.

Finalmente, contó que entregó el teléfono porque su hijo gritó a raíz del asalto y su temor era que se lo llevaran. Lamentó también que la zona en que vive se tornó muy insegura.