TSJE lamenta que ley de trazabilidad política no contemple suspensión electoral a partidos

La Dirección de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reveló que solo el 29% de las organizaciones políticas que participaron de las elecciones municipales presentaron su Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) por cada candidato, el informe de contribuciones y donaciones recibidas, así como el de gastos electorales. El plazo de entrega venció el pasado 9 de diciembre.

En comunicación con ABC Cardinal, Luis Alberto Mauro, asesor del TSJE, refirió que, pese al incumplimiento, estos candidatos y agrupaciones podrán participar de los comicios internos de 2022 y, posteriormente, en las generales del 2023.

Lea más: Financiamiento Político: intendentes y concejales electos siguen morosos con rendición de cuentas, según TSJE

Lamentó que la ley de Trazabilidad del Financiamiento Político no contemple una suspensión de la participación de los irregulares. Agregó que el 71% de las agrupaciones que incumplieron la legislación vigente en las municipales no tendrán acceso al subsidio electoral.

“Lamentablemente, la ley lo que establece una multa y están expuestos a no recibir el subsidio electoral, pero para que las listas sean eliminadas o no presentar, lamentablemente la ley no tiene prevista esa exigencia”, sostuvo.

Lea más: Autorizan al TSJE a recaudar por las multas

Hasta abril

Igualmente, Mauro aclaró que se puede establecer dicha sanción mediante una modificación de la ley electoral vigente.

Precisó que, de acuerdo al cronograma de las elecciones presidenciales, no se puede modificar la legislación vigente una vez realizada la convocatoria de candidatos, que está prevista para el 11 de abril del 2022.

Lea más: Ante denuncias del PLRA por fraude, TSJE interviene registro de Nueva Asunción

El cronograma establecido por el TSJE para las presidenciales prevé que las internas de partidos políticos se lleve a cabo el 18 de diciembre de 2022 y las generales, el 30 de abril de 2023.

La proclamación de nuevas autoridades será el próximo 15 de julio de 2023.