Sin dar nombres, TSJE revela que el 71% de las agrupaciones no rindió su financiamiento

La Dirección de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que solo el 29% de las organizaciones políticas que participaron de las Elecciones Municipales presentaron su Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) por cada candidato, el informe de contribuciones y donaciones recibidas, así como el informe de gastos electorales. El plazo de entrega venció el 9 de diciembre último.

Esta obligación se complementa con la pasada presentación de las rendiciones de cuentas de todos los candidatos, tanto titulares como suplentes, electos y no electos, que participaron en las elecciones municipales. Este plazo se cumplió un mes atrás, el 9 de noviembre último.

Desde el ente electoral adelantaron que el 71% de las agrupaciones políticas que no cumplieron con la legislación vigente, no tendrán acceso al subsidio electoral. El TSJE, presidido por el ministro Jamie Bestard (ANR, cartista), no reveló la lista de las agrupaciones políticas, partidos, movimientos y alianzas que violaron la norma.

En cuando a las agrupaciones que si cumplieron, dichas rendiciones serán remitidas a la Contraloría General de la República por el plazo de 60 días, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Político.

Aquellas organizaciones políticas que realizaron sus presentaciones, pero cuentan con falencias, serán pasibles de sanciones conforme lo indica la Resolución TSJE Nº 45/2021.

Estas rendiciones serán divulgadas en la web del TSJE el 23 de diciembre, según el cronograma electoral.

Casos sospechosos, a Seprelad

Daniel Echague, director de la Unidad Técnica de Financiamiento Político del TSJE, dijo días atrás que ya están investigando las rendiciones presentadas por los candidatos, cuyo trámite de entrega vencía el 9 de noviembre. Anunció que los casos sospechosos serán remitidos a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Indicó que el 94% de los intendentes electos si presentaron su rendición de gastos mientras que un 85% de concejales electos también cumplió con la ley. Estos datos serán públicos el 23 de diciembre.

Por otro lado, dijo que si descubren irregularidades en las rendiciones, se harán descuentos en el pago del subsidio electoral.