“Fiscalía es endogámica, opaca y oscura”, observó Jorge Rolón Luna

Jorge Rolón Luna, abogado, ex magistrado judicial habló de la fiscalía endogámica, opaca y oscura. Sostuvo que “no ha habido una oxigenación; un ser vivo no se abre a otros seres vivos, no interactúa con los otros sistemas que existen en la sociedad. Esa es la metafora de la endogamia, explicó en el programa Líderes.

Su teoría se basa en que lo que ocurre es que “funcionarios, fiscales generales han tenido una única mirada, que ha contribuido a tener un modelo inquisitivo que tenemos hoy de justicia penal en Paraguay. Ese modelo inquisitivo no se ha ido”.

Lea más: Nuevo fiscal promete ordenar la casa

Así se explayó el abogado: “Es endogámico porque hay parentescos sanguíneos de gente del partido de gobierno. Tenemos hijos de jueces, hijos de políticos, hermanos de políticos, descendientes de políticos que ocuparon cargos importantes en la dictadura. Todos unidos por ese conservadurismo que los hacen afines”.

Y añadió la cuestión formal: “que es la afiliación al partido. Me ha tocado hace poco denunciar ese hecho, el número de fiscales afiliados a la ANR y que han votado contra el texto expreso de la Ley de prohibición de carácter constitucional. E tremendo, eso no es casual”.

Fiscalía endogámica, opaca y oscura está partidizada

Cuando uno toma una medida como esa, que a veces es criticada lo hace porque entiende que eso hay que despartidizar. “No despolitizar, es un órgano político al 100 por ciento. Pero está partidizado, es endogámico, porque allí hay hasta lazos de sangre que hace que sea un sistema cerrado”.

Y sin vueltas refirió: “Eso es la Fiscalía, endogámica, opaca y oscura porque no sabemos cuál es la política criminal del Estado paraguayo, y con Sandra Quiñónez esto ha empeorado”.

“¿Por qué digo ésto? Porque a través de instructivos generales el fiscal general del Estado va diciéndole a sus fiscales cómo encarar esa obligación de ejercer el poder penal”, refirió.

“Por qué la fiscalía especializada en derechos humanos en el caso más atroz de tortura de la Constitución del 92 en adelante, donde hubo 35 torturados en una base naval, con elementos probatorios para elegir... El sueño de cualquier fiscal para lucirse y obtener condenas ejemplares, sin embargo, no ha habido un solo imputado hasta ahora”, ejemplificó.

“Esa es Sandra Quiñónez”

“Esa es Sandra Quiñónez, permanece impasible ante una realidad, como que el 1,98 % de las denuncias entre 2015 y 1018 en temas ambientales apenas llegó a juicio mientras el resto ha sido el récord de la ubicación que tiene Paraguay de ser el país Nº 11 en materia de deforestación”, subrayó.

Según el ex magistrado, la ley obliga a que se publiquen, pero no hay contacto con la ciudadanía, cuando la Constitución dice que el ministerio público es una institución que se debe a la ciudadanía y la representa, es un abogado de la sociedad”.