Figurar soltero en la cédula siendo casado: “no existe delito; es ignorancia y control ciudadano”, dice abogado

El abogado penalista Guillermo Ferreiro aseguró que no existe delito en el hecho de no actualizar los datos de la cédula de identidad, figurando soltero cuando uno es casado.

Enfatizó que no existe ninguna consecuencia legal por no tener los datos actuales en la cédula y criticó al asesor jurídico del Departamento de Identificaciones, Julián Giménez, por dar una declaración “ignorante”.

“Asusta que una persona de tan alto rango de la Policía haga declaraciones de ese tipo, que intranquilizan a la gente sin tener nociones básicas de lo que es un delito, o por lo menos asesorarse si no sabe”, lamentó el experto en derecho penal.

Argumento de declaración falsa no es válido, señala

Aseveró que el argumento de la declaración falsa (artículo 251 del Código Penal) tampoco se puede considerar, porque “la declaración falsa implica que vos proporciones a la autoridad una información que no se ajusta a la realidad. Cuando vos vas a declarar que estás casado, ellos (la Policía) piden que traigas los papeles que justifiquen que no estás mintiendo y ahí se resuelve; no hay mentira. Es una declaración ignorante y peligrosa la que hizo el subcomisario, no existe acción de parte del ciudadano que proporcione información falsa”, detalló el abogado Guillermo Ferreiro.

Añadió que, lamentablemente, no es raro que la Policía haga este tipo de prácticas. “Como están presionados porque no tienen resultados en luchar contra el crimen, es más son cómplices, entonces persiguen al ciudadano. Lo mismo que hace la Fiscalía, protegen al criminal y atacan al inocente para tener números de que hacen algo y tener a la ciudadanía controlada”, dijo Ferreiro.

“Buscan tener a la gente amenazada”

Mencionó que lo que buscan con esto es “tener a la gente amenazada. “El discurso es: ‘Vos sos el delincuente, a vos te vamos a criminalizar, mejor callate’. Es mucho más grave de lo que nos estamos dando cuenta”, indicó el jurista.

“Ya lo hicieron en la pandemia, le hacían firmar a la gente manifestaciones de delitos que no existían, hasta que una persona les denunció”, recordó.

Aconsejó que lo que puede hacer el ciudadano es defenderse. “Si te retienen, poner un abogado y en todo caso después contrademandar”, indicó.

Depende de los ciudadanos organizarse

“Depende de nosotros organizarnos y decir a la Policía que deje de perseguir a ciudadanos. Solo se meten con los que son trabajadores. Todo el sistema está hecho para proteger a criminales y perseguir a ciudadanos. Así logran tener números de que hacen algo”, dijo.

Aseveró que lo que hizo el asesor jurídico de Identificaciones es “terrorismo de Estado; son ignorantes y delincuentes. ¿Dónde está la declaración falsa? Ni siquiera a la hora de comprar o vender es delito, porque al comprar lo hacés por escribanía y la cédula no tiene valor, eso es un elemento más para identificarte nomás. La Policía debería dedicarse a perseguir a los criminales”, enfatizó Guillermo Ferreiro.