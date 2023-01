FEEI: próximo gobierno recibirá más de US$ 110 millones para proyectos del MEC

El gobierno que asuma en agosto, que resulte electo durante las elecciones del 30 de abril del 2023, “va a recibir más de US$ 110 millones” del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), destinados a cinco proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), manifestó su directora ejecutiva, Carmen Romero.

Romero comentó que dos de las cinco iniciativas presentadas por el MEC ya fueron aprobadas, mientras que tres están próximas a recibir el visto bueno del Consejo de Administración del FEEI. Los proyectos arrancarán el año que viene y serán ejecutados en cuatro y cinco años.

Lea más: Fondos para la Excelencia: incorporación tecnológica está rezagada

La directora ejecutiva del FEEI refirió que los proyectos aprobados son: 1) De mejoramiento de 150 colegios técnicos, mediante construcción y dotación de equipamiento, por valor de US$ 28,5 millones, y 2) Segunda fase de Formación Docente, cuya inversión será de US$ 25 millones.

Los proyectos próximos a aprobarse son: 1) Fortalecimiento del trabajo con cooperadoras de padres, a lo que se destinarán US$ 8 millones, 2) Proyectos de infraestructura escolar por US$ 25 millones y 3) Incorporación de TIC´s en el sistema educativo, consistente en la instalación de internet y dotación de computadoras a escuelas y colegios. Esto demandará US$ 25 millones.

“Toda la plata que se recibió ya se asignó”, destacó Romero

Carmen Romero indicó que el año que viene el FEEI recibirá un poco más de US$ 50 millones con los que se completarán los US$ 110 millones, recursos que ya están asignados en su totalidad, como había dicho la viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, semanas atrás.

Respecto a posteriores desembolsos, desde el Consejo de Administración del FEEI existe mucha incertidumbre, porque todo dependerá de la revisión del Tratado de Itaipú, pese a que “no hay fecha de caducidad de la Ley 4758/2012 de Fonacide”, según Romero.

Lea más: FEEI: Solo un 53% de ejecución para tecnologías en aulas

La profesional destacó que los recursos recibidos desde la creación del FEEI al 2022 fueron US$ 721.931.928, mientras que los recursos asignados alcanzaron US$ 719.735.660. Los recursos ejecutados, a su vez, llegan a US$ 448.346.722, lo que representa un 62% en general.

El dinero del FEEI es utilizado para proyectos del MEC, el programa de becas Carlos Antonio López (Becal) del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Tecnologías de la Comunicación e Información (MITIC), el Ministerio de Niñez y Adolescencia (MINNA), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior (Aneaes).

El FEEI no paga kits de útiles ni alimentación

Teniendo en cuenta que la alimentación escolar y la entrega de kits de útiles escolares son políticas universales del MEC, el FEEI no los puede pagar, explicó Romero. Indicó que dichas políticas públicas están financiadas por Fuente 10 (recursos propios del MEC) y deben permanecer así, caso contrario, sería un retroceso, porque se pondrían en peligro estos complementos.

El dinero del FEEI representa “fondos complementarios” y “es un recurso finito”, remarcó.

Lea más: Becal: préstamo de US$ 30 millones permitirá sostener programa ante incertidumbre del FEEI

Romero explicó que durante la pandemia, en el 2021, fue la única vez que el Congreso asignó US$ 30.049.157 del FEEI para alimentos y útiles escolares, por una ley del Presupuesto General de la Nación (PGN), a pedido de quien entonces fuera ministro de Educación, Eduardo Petta.