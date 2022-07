¿La plata del FEEI debería estar disponible para la clase política?

El consejo de administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), creado en el marco de la Ley N° 4758/2012, realizó su rendición de cuentas anual esta tarde, en el Banco Central del Paraguay (BCP). En la oportunidad, se reportaron los avances en sus ocho focos de inversión y el total ejecutado hasta el 2022.

Entre las cifras duras, proporcionadas por los miembros del Consejo de Administración del FEEI, se resaltó que a marzo del 2022, se recibieron de Itaipú US$ 686.226.783, de los cuales fue posible ejecutar US$ 364.453.701 en proyectos educativos.

La directora ejecutiva del FEEI, Carmen Romero, comentó que se tienen menos recursos por el recorte en el porcentaje que reciben de Fonacide y el descenso en la venta de energía desde la Itaipú Binacional. Pero teniendo en cuenta los recortes del fondo ¿estaría disponible este dinero para que lo utilice la clase política?

Romero dijo que es importante que se conciba la naturaleza de este fondo y blindar dinero para el futuro, para su ejecución en proyectos de infraestructura. Indicó que ya se recibieron US$ 686 millones, pero ya se tienen comprometidos US$ 701.581.567 en proyectos que van hasta el 2026 y 2027. “Quedan por recibir unos US$ 90 millones más, entre lo que queda en el 2022 y el 2023″, añadió.

“Nosotros resguardamos el recurso, utilizando gradualmente, y hay veces que se ve como plata parada. En realidad no es plata parada. El recurso está en espera, porque se proyecta la gradualidad”, indicó la directora ejecutiva.

Según Romero, cuando se concibe que hay dinero que no se utiliza, porque corresponde a proyectos de cinco años y más, “se quiere disponer de él para otros usos. Es así que del 30% (del Fonacide) asignado inicialmente, estamos recibiendo 26%”. Recordó que algunos de los recortes fueron realizados mediante la Ley de Presupuesto.

“Creemos que una alerta es que, desde la clase política, el Parlamento y el propio Poder Ejecutivo se entienda que es un blindaje de recursos que debe usarse gradualmente pensando en un futuro a mediano plazo”, enfatizó.

La directiva comentó que el año pasado esto motivó una campaña ciudadana con el eslogan de “la educación no se toca”, lo que se demostró que hay preocupación por parte de la ciudadanía respecto al destino final de este recurso económico.

Recursos se deben destinar a mejorar calidad educativa

Esta preocupación se dio debido a los recortes que se realizaron al FEEI para destinar dinero, por ejemplo, a la financiación de las universidades públicas para poder implementarse la Ley de Arancel Cero.

Los recursos del FEEI pueden destinarse exclusivamente a la mejora de la calidad de la educación y a fortalecer el desarrollo de la ciencia en el Paraguay.

Además de proyectos ejecutados a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Tecnología (Mitic), igualmente se ejecutan proyectos a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).