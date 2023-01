¿Dónde está Parxin? Consorcio de estacionamiento tarifado en Asunción sigue “desaparecido”

El Consorcio Parxin, concesionario del estacionamiento tarifado en Asunción, no “da la cara” para brindar mayores detalles del servicio y responder a los reclamos de los cuidacoches. Según contrato, la firma deberá incorporarlos. La Municipalidad, por su parte, contribuye a la desinformación. El intendente Óscar Rodríguez (ANR) no habla del tema, mientras su jefe de gabinete, Federico Mora, no asegura la contratación de los trabajadores informales.