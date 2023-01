Deuda del Estado al IPS es de US$ 462 millones y será el doble en cuatro años

La deuda del Estado con el Instituto de Previsión Social (IPS), que no se abona desde 1945 según las autoridades del seguro social, asciende a unos US$ 462 millones. El monto seguirá aumentando y se duplicará en unos cuatro años, aseguró José Luis Urizar, gerente de Administración y Finanzas.

“Hoy día la masa salarial de la población del IPS es bastante elevada. Tal es así que si hoy no se le da una solución o un corte a esta situación del aporte del Estado, en los siguientes cuatro años se va a duplicar. La masa salarial declarada por los empleados es muy elevada y muy diferente a los años anteriores”, aseguró el gerente.

Según indicó Urizar, si el Gobierno liquida el millonario monto, el IPS podría dar una solución de fondo a la deuda que tiene con las empresas farmacéuticas proveedoras del ente, que reclaman alrededor de US$ 250 millones por el suministro de insumos, medicamentos, equipos médicos y otros servicios.

Para cumplir con el compromiso por el abastecimiento del IPS, el Consejo de Administración viene aprobando líneas de crédito que sumaron un total de G. 425.000 millones en los últimos meses del 2022 y podrán ser de un máximo de G. 1,5 billones durante este año.

“Estas líneas de crédito son acciones necesarias porque no tenemos otros recursos, no tenemos otra forma de cumplir con los proveedores. Ínterin se buscan las soluciones de fondo, como que el Estado le pague al IPS lo que le debe, que es una obligación legal. Guste o no al Estado paraguayo, está en la ley y tiene que cumplir”, sostuvo Urizar.

Gobierno también debe por atención a no asegurados en pandemia

El gerente de Administración y Finanzas recordó que el Estado también le debe al IPS por la atención médica que brindó a los no asegurados durante la pandemia del covid-19. Ese monto es de unos US$ 70 millones.

“El resultado de la evaluación actuarial nos va a decir qué medidas se deben tomar en el aumento de ingresos, reducción de gastos o reformas legales para el nivel de prestaciones que el IPS está ofreciendo. Es muy importante mencionar eso, porque no es que con las líneas de crédito está todo solucionado”, sostuvo.

Crisis financiera se arrastra desde hace años, dicen

Urizar aseguró además que la crisis que afronta el IPS por cuestiones financieras, es una situación que se arrastra desde hace tiempo.

“Desde hace 10 años se presenta la misma situación, solo que se venía manejando con instrumentos financieros de corto plazo hasta que vino la pandemia y desenfocó totalmente la situación”, dijo.

Según el funcionario de la previsional, antes de la pandemia el IPS ya tenía una diferencia importante entre los ingresos y egresos de la institución. “Estamos dando mayores prestaciones, más servicios de los que los ingresos permiten pagar en forma anual”, refirió.