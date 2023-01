IPS ya habla de reingeniería presupuestaria para seguir operando en 2023

José Luis Urizar, responsable de la Gerencia de Administración y Finanzas del Instituto de Previsión Social (IPS), brindó detalles de cómo el seguro social enfrentará este año la crisis que sobrelleva la administración de Vicente Bataglia, presidente del Consejo de Administración.

Desde hace tiempo, la previsional se encuentra en el ojo de la tormenta y es diariamente criticado por sus asegurados, que denuncian la falta crónica de insumos, medicamentos, equipos médicos, turnos para consultas y un mejor servicio en general.

La Asociación de Pacientes Oncológicos, por ejemplo, reclama la provisión urgente de 18 fármacos hemato-oncológicos que están con stock cero y son de alta demanda.

Los millonarios préstamos aprobados por el IPS a fin de pagar una deuda que asciende a poco más de US$ 250 millones con las empresas farmacéuticas proveedoras, también son motivo de suspicacia.

A la fecha, el ente ya realizó préstamos que rondan un total de US$ 58 millones y, según lo anunciado, este año podrán aprobar nuevas líneas de crédito por un máximo de G. 1.5 billones, según presupuesto del 2023.

Presupuesto 2023 será de unos US$ 1.200 millones

“Apenas concluya el trámite de aprobación tendremos los números definitivos”, comentó Urizar, al momento de informar que el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2023 presentado por el IPS es de un total de G. 8.724.983.399.009, equivalente a poco más de US$ 1.187 millones.

El monto será distribuido en administración central con G. 442.019.411.571, igual a unos US$ 60 millones; servicios de prestaciones sanitarias que corresponde al fondo de enfermedad y maternidad con G. 4.658.708.676.355, equivalente a unos US$ 633 millones; y gestión para jubilados y pensionados con G. 3.624.255.311.083, igual a US$ 493 millones.

IPS solicitará ampliación presupuestaria, adelantan

El millonario monto, que espera la Ley del Poder Ejecutivo - por la que se apruebe el presupuesto general de gastos de la Nación- será insuficiente, adelantó el gerente de Administración y Finanzas, al momento de indicar que el IPS tendrá que realizar una “reingeniería presupuestaría” para seguir operando.

“Tenemos un presupuesto operativo que ya está en proceso de ser aprobado. Probablemente vamos a tener que solicitar una ampliación para poder, por un lado seguir operando con los contratos vigentes con las nuevas licitaciones, y otra línea presupuestaria para hacer frente a la deuda de los años anteriores. Es lo que tenemos pensado para el 2023”, dijo.

Urizar continuó diciendo que tendrán que realizar “una reingeniería presupuestaria para seguir operando en el día a día y, por otro lado, también ir cumpliendo con nuestros proveedores en lo que respecta a las obligaciones acumuladas y, que hoy en día, con la ley que entró en vigencia en diciembre (Ley 7037 del Programa de Enfermedad y Maternidad), nos permite acceder a las líneas de crédito”.

El gerente de Administración y Finanzas precisó que la citada ley “no estaba dentro del sistema de legalidad” al momento en que el IPS elaboró su presupuesto del 2023, que fue por junio pasado.