Motochorros matan a un joven en Luque

El asalto fatal fue perpetrado alrededor de las 04:00 de este sábado sobre la calle Vergel Luqueño, Segundo Barrio de la ciudad de Luque, reportó el periodista de ABC TV Brian Cáceres.

La víctima fue identificada como Yeison Giménez Duarte, de 26 años de edad, quien se encontraba junto a un amigo en la vía pública cuando fueron interceptados por dos asaltantes a bordo de una motocicleta.

Intentaron huir y tiraron sus pertenencias

Giménez y su amigo -al verse sorprendidos por los motochorros- intentaron huir del lugar, según datos recogidos por la Policía.

El comisario Jorge Palacios, de la Comisaría 3ª de Luque, mencionó que las víctimas corrieron y en su intento de escape fueron arrojando sus objetos de valor. Finalmente, al lograr alcanzarlos, uno de los malvivientes -en “represalia”- le aplica cuatro estocadas al joven de 26 años.

La Policía fue alertada del hecho y acudió al lugar, donde encontraron tendido a Giménez y lo asistieron junto a bomberos voluntarios, que lo trasladaron hasta el Hospital General de Luque, pero el mismo falleció en el camino.

Respecto a quien acompañaba al ahora fallecido, el jefe policial comentó que visiblemente no presenta herida alguna, aunque igualmente será sometido a una inspección en el centro asistencial.

Rastrillaje y detenidos

El comisario Palacios mencionó que tras perpetrar el homicidio, los dos motochorros huyeron del lugar. No se sabe si lograron alzarse con algún objeto de valor. “Según manifiesta (el amigo de Giménez), no está seguro porque en su huida arrojaron sus objetos; no pudo precisar, por el estado de shock”, refirió.

Comentó que en la mañana de este sábado continúan los operativos para tratar de dar con los autores del asalto y muerte. “Personal de Homicidios, Investigaciones y grupos de inteligencia, más personal de la comisaría están realizando un rastrillaje”, señaló.

Según los últimos reportes, ya fueron detenidas cinco personas en el marco de las tareas investigativas.

Igualmente, aclaró que la Policía también se encuentra indagando sobre algún circuito cerrado cercano que haya podido captar a los motochorros.