Repelente de mosquitos: todo lo que necesitás saber para elegir el indicado y usarlo correctamente

Actualmente, la prevalencia de la chikunguña en la población es alta, con alrededor de 1.300 casos. Estos son solo los registrados oficialmente por pruebas hechas, pero se presume que hay muchos más, ya que pacientes que hay no consultan o no se hacen la prueba.

Para evitar enfermarnos, en medio de la preocupante cantidad de contagios, la prioridad es la limpieza de patios y la eliminación de criaderos.

Pero como no podemos controlar lo que hace el vecino, ni saber si elimina o no sus criaderos, no nos queda opción más que recurrir a otras barreras de protección contra el mosquito para asegurarnos de que las picaduras no nos contagien chikunguña, dengue o zika.

Repelente de mosquitos: una barrera necesaria

Y esta barrera tan necesaria es el repelente. Todos lo conocemos, pero no siempre sabemos realmente cómo usarlo correctamente.

Muchos tenemos creencias erróneas cuando se trata de usar repelente. Una de ellas es que este producto se pone una sola vez y ya dura todo el día o la noche. Esto no es así.

Lea: Otras técnicas para combatir a los mosquitos, además de la eliminación de criaderos

En realidad, el repelente se debe aplicar cada tres a seis horas, dependiendo de la exposición que usted esté teniendo a los mosquitos.

Es decir, el horario de aplicación se acortará si usted está de campamento en un área boscosa, por ejemplo. Pero si se trata de una jornada laboral en la que solo por momentos estará al aire libre, puede extender el periodo de aplicación a seis horas. Además, si la persona transpira mucho, este factor modifica la regla, pues debe aplicarse repelente todavía con más frecuencia.

Desde el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) precisaron que, de acuerdo a datos de organismos nacionales e internacionales, el repelente está indicado para utilizarlo al aire libre, cubriendo las superficies expuestas de piel. En todos los casos se deben tener en cuenta las especificaciones en la etiqueta del producto.

Lea más: Senepa: “Estamos ante una epidemia de chikunguña en Paraguay”

Formulación

No debe comprar un repelente guiándose solo por la marca o el atractivo del empaque. Al adquirirlo, debe verificar que el producto contenga hasta un 30% de DEET como principio activo.

¿Qué es el DEET?

Es el componente N.N-dietil-meta-toluamida. Consiste en una sustancia química hecha por el ser humano. En su forma pura, es un líquido casi incoloro con un ligero olor. El DEET es el ingrediente activo en algunos repelentes que se usan ampliamente para repeler insectos que pican (como mosquitos y chinches) y acáridos (como garrapatas y ácaros).

Se puede aplicar directamente en la piel o en la ropa. Un beneficio considerable del DEET es una mejor protección contra las enfermedades transmitidas por mosquitos, como la chikunguña.

Para el caso de los niños se debe tener precaución y preguntarle al pediatra sobre el uso correcto en ellos antes de aplicarlo. Recuerde que el repelente no se debe aplicar en heridas u otras patologías de la piel.

Más info: Dengue y chikunguña: síntomas parecidos pero hay signos de alerta

Chikunguña: otras alternativas contra el mosquito transmisor

Una alternativa de protección complementaria contra los mosquitos es utilizar prendas de vestir de colores claros que cubran la mayor parte del cuerpo. Así, usted reforzará la protección contra picaduras de mosquitos y otros insectos.

Para los horarios en los que usted está en el interior de su casa se aconseja el uso de telas metálicas en puertas y ventanas; así también, aunque se crea que están en desuso, aún se aconseja utilizar mosquiteros al momento de dormir.

Una vez que usted haya precavido todas las prácticas para no contagiarse con dengue, zika o chikunguña, si de cualquier forma llega a presentar síntomas como fiebre y otros malestares, no espere mucho tiempo para acudir al servicio de salud más cercano.

Un médico le dará el tratamiento correspondiente y recuerde que no debe automedicarse porque puede complicar su cuadro.

Primera muerte por chikunguña

El último día del año pasado se registró la primera muerte por chikunguña en la historia del Paraguay. Fue una mujer de 73 años proveniente de la ciudad de Limpio.

En su informe semanal, el Ministerio de Salud reportó que en lo que va del año se registraron apenas nueve casos de dengue, frente a los 1.244 de chikunguña. Sequera contó también que hay 15 personas internadas por diagnóstico de chikunguña, de las cuales tres se encuentran en terapia intensiva.