Pedirán refinanciación para el sector porcino

“Para nosotros el 2022 fue el peor año de la historia de la producción porcina y ojalá no se repita. Tuvimos la sumatoria de precios altos de los granos y los balanceados, prácticamente se duplicaron los costos, y a esto le sumamos que el precio del cerdo no aumentó debido a una coyuntura mundial (guerra Rusia-Ucrania), por tanto la opción de vender en el mercado externo tampoco compensaba”, contextualizó el titular de la ACCP.

Cierres y pérdidas de G. 100.000 por cerdo

A la consulta de cómo afectó al sector la coyuntura mencionada anteriormente, el doctor dijo: “Pudimos ver cómo tuvieron que cerrar varias unidades de producción que no tenían espalda para aguantar los costos, así como también otras en donde la producción de cerdos no es su rubro principal. No tenemos todos los números como para decir la pérdida total del sector, pero sí podemos decir que en un promedio, el año pasado hemos perdido G. 100.000 por animal producido”.

Reunión con industriales

“La semana pasada tuvimos una reunión con la gente de los frigoríficos y les expusimos la real situación del sector y que estamos en rojo (deudas); la preocupación son los costos de producción porque el precio ya está definido, por tanto para este primer semestre no tenemos demasiada expectativa de que vamos a ganar, pero desde la industria por lo menos nos dijeron que van a ayudarnos a llegar a empatar por lo menos”, confirmó el doctor.

Pedido de refinanciación

Sobre cuál será el camino que van a tomar, el presidente de la ACCP dijo: “Uno de los planes es reunirnos con la gente del Banco Central del Paraguay (BCP), porque desde que tenemos el balance en rojo, los bancos nos recategorizan, necesitamos el apoyo para la renegociación de las deudas, es algo que está pasando a toda la cadena y hay 40.000 familias que dependen de la producción porcina, y lastimosamente el 50 por ciento ya ha salido. No pedimos subsidio, solo queremos que nos den un plazo mayor para pagar nuestro compromiso, créditos para que podamos estoquearnos para tener maíz todo el año”.

Taiwán y otras expectativas

“Hablando de las perspectivas para este 2023, hemos logrado la exportación a Taiwán y que nos da un importante oxígeno; el mercado de Uruguay viene creciendo y hoy tenemos posibilidad de enviar carne fresca que es muy apreciada por los consumidores de ese país. Nosotros no nos acomodamos y seguimos buscando más mercados. Recientemente, en conversación con el presidente del Senacsa, doctor José Carlos Martin, nos comentó que hay interés de Corea por la producción de bovinos y cerdos, entonces creemos que estamos yendo por buen camino y siempre buscando alternativas de mercado”, finalizó el doctor Hugo Schaffrath.