Plazas municipales convertidas en yuyales y basurales en Luque

En la compañía Laurelty, el barrio Molino y el Cuarto Barrio de Luque varias plazas están minadas de malezas, en algunas se observan neumáticos en desuso y otros tipos de desechos que personas inadaptadas depositaron en los espacios públicos. Las plazas Guyra Campana, Campo Grande, María Auxiliadora y Curupayty se encuentran en deplorable estado.

olsas cargadas de basura apiladas, ramas secas, elementos de juegos para niños rotos y con herrumbres, falta de sistema de iluminación, forman parte del panorama de estos espacios públicos.

Según las denuncias ciudadanas, desde hace varios meses la Municipalidad de Luque, administrada por el intendente Carlos Echeverría (colorado cartista) no limpia las plazas. Afirmaron que de esta manera estos espacios no pueden ser aprovechados para actividades de dispersión principalmente de niños.

En la compañía Laurelty y los citados barrios también abundan los terrenos baldíos. Actualmente está vigente un edicto municipal que establece altas multas para los propietarios de inmuebles sucios, que a juzgar por las condiciones en que se encuentran no fue aplicado por la administración comunal en ese sector.

Director promete limpiar plazas y escuelas

El director de Aseo Urbano de la Municipalidad de Luque, Pedro González, manifestó que dispone de 30 personas para la conformación de cuadrillas de limpieza para el microcentro de Luque y zonas más próximas. Quince operan en el turno noche para la limpieza del mercado municipal y alrededores, y otros quince durante el día operan en las plazas y otros lugares.

“Hoy limpiamos la plaza Pájaro Campana que estaba un poco sucia en verdad y dejamos bien limpia. También nos vamos a los puestos de salud. Estamos trabajando intensamente, seguimos trabajando y ahora nos abocamos netamente a las plazas. Ahora se me suman las escuelas, tengo como 20 pedidos para limpiar escuelas, pido que me tengan paciencia porque no hay estructura que aguante y también se suma el tema epidémico (por casos de dengue y chikunguña) y estanos en una zona roja”, dijo González.

El funcionario comunal agregó que para una mejor organización están recibiendo las denuncias por escrito en la Dirección de Aseo Urbano ubicado en el palacete municipal sobre la calle Guillermo Leoz de la compañía Maka´i.

Comuna establece altas multas a dueños de baldíos sucios

Innumerables baldíos y vertederos ilegales se observan en prácticamente todos los barrios y compañías de Luque. Los mismos son propicios para la proliferación de insectos de todo tipo y especialmente para la reproducción de mosquitos transmisores del dengue y chikunguña, cuyos casos van en aumento en el departamento Central especialmente en las ciudades de Limpio, Luque, Areguá y Mariano roque Alonso.

En el marco de la vigencia del edicto municipal, desde el 19 de enero fiscalizadores de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad proceden automáticamente a la limpieza de los inmuebles.

Los dueños de los predios sucios que tengan 360 metros cuadrados y que estén ubicados sobre asfalto, hormigón y adoquinado, deberán abonar en concepto de limpieza G. 1.589.041, más multa de G. 794.520.

Para los predios también de 360 metros cuadrados, como mínimo, y que estén ubicados sobre calle empedrada, el pago por la limpieza que realicen las cuadrillas municipales será de G. 1.483.105, más multa de G. 741.552.

Para propiedades de 360 metros cuadrados ubicados sobre calles de terraplén o sin pavimentado, la multa por limpieza será de G. 1.412.481, más multa de G. 706.240.