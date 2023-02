Sequía afecta a productores de Ñeembucú y solicitan asistencia al Gobierno

La sequía golpea con fuerza en la zona sur del departamento de Ñeembucú y los distritos de Humaitá, Isla Umbú, Paso de Patria y General Díaz son los más afectados por la falta de lluvia, ya que en estas zonas las últimas precipitaciones fueron de muy baja intensidad, alcanzando solo 4 a 5 mm de lluvia, los cuales no fueron suficientes para llenar los esteros y los tajamares.

Según los productores de la zona, hace dos años y tres meses que no se registran lluvias en grandes cantidades en los distritos mencionados, razón por la cual se han secado los esterales y tajamares.

Los pequeños productores están preocupados por la situación y claman por una asistencia por parte del Gobierno nacional para que ayude con la perforación de pozos artesianos y forrajes para los animales.

A la fecha, cuantiosas son las pérdidas económicas que está ocasionando la sequía en el departamento de Ñeembucú, la falta de lluvias ha generado muchísimos inconvenientes en el sector agrícola y ganadera. Los cultivos agrícolas se echaron a perder completamente como la mandioca, el maíz, batata, entre otros productos, como la sandía.

Esta situación complica la vida de los pequeños productores, ya que al no haber productos de autoconsumo y de renta, no hay ingresos económicos que posibiliten una mejor calidad de vida de los labriegos.

A esto se suma la crítica situación de los pequeños y medianos productores de ganados, no hay pastos y forrajes para alimentos de los ganados vacunos y tampoco agua en los esteros y tajamares para beber.

Héctor Cáceres, presidente de los pequeños productores de la zona, dijo que los tajamares se han secado y que necesitan urgente la perforación de pozos artesianos con motobombas para sacar agua y dar de beber a los animales.

“Necesitamos que el Gobierno nacional escuche nuestro reclamo y que nos ayude en este mal momento que estamos pasando. Necesitamos perforar pozos artesianos para bombear el agua y dar de beber a los animales. Es impresionante lo que estamos viviendo y tenemos ausencia total del Gobierno, sobre todo por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, expresó disconforme el productor.

Agregó que también presentaron una nota el 22 de setiembre pasado a la Gobernación de Ñeembucú y ahora el gobernador renunció y no tuvo la dignidad de decirnos que nos iba o no a recibir. “Hasta la fecha no recibimos respuestas de ninguna institución”, se lamentó Héctor Cáceres.

Agregó que también han presentado nota a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). “Pedimos socorro para que en un proyecto nos provean G 280 millones para la perforación de pozos a 70 pequeños productores que un promedio sale G 4 millones por productor, que bien sabemos que para Yacyretá no es absolutamente nada; sin embargo, para el campo y para el productor es demasiado urgente contar con ese beneficio de pozo de agua”, comentó el productor.

Otro productor de la compañía Pozo Hondo, distrito de Humaitá, César Brest, señaló que ya están con la mano sobre la cabeza. “Ya hemos sufrido muchas pérdidas y hasta ahora no hemos conseguido ningún tipo de respuestas por parte de las instituciones del estado”, señaló.

Añadió que la perspectiva para el próximo invierno no es nada alentador. “porque la sequía golpeó con fuerza al sector pecuario y en la agricultura hay una pérdida del 100%, mientras que en el sector tambero estamos peleando”, según señaló.