Denuncian robo de vehículo del estacionamiento del Hospital de Clínicas

El vehículo que se robó es de la marca Toyota modelo Corolla año 2004, de color plata. La denuncia se realizó en la comisaría 1era. de la ciudad de San Lorenzo, pero hasta el momento no tienen conocimiento de dónde pudo haber parado el móvil, ni quien o quienes pudieron fueron los que sacaron el rodado del estacionamiento trasero del Hospital de Clínicas.

Según relató Matías Rivarola Mármol, el hecho se produjo entre las 07:00 a 11:30 de la mañana del día jueves de esta semana. Dijo, que antes de dejar su auto, se aseguró de que su vehículo esté correctamente llaveado. Sin embargo, ante una habilidad de los malvivientes quedó sin su medio de transporte.

“Fue en el transcurso de la mañana. Yo fui a la facultad para mis clases, estacioné, y antes de dejar mi vehículo me aseguré de que estuviera correctamente llaveado. No dejé abierto. Cuando salí y fui al estacionamiento ya no encontré mi auto”, lamentó Marías Rivarola.

Mencionó, que dentro del estacionamiento hay cámaras de seguridad que no funcionan, por lo que pidió a las autoridades de la institución que sean arregladas para que las víctimas puedan ver a través de las grabaciones indicios que le lleven a recuperar sus comodidades.

Además de las cámaras de vigilancia, que no funcionan, en el predio trasero como también en la parte del frente están al servicio varios guardias, que se dedican solo a controlar el correcto estacionamiento, y no así el control de los vehículos, específicamente de si son los dueños quienes salen con los automóviles.

Instalarán más cámaras

En ese sentido, el vicedirector de Servicios Generales, el Dr. Manuel Bernal, explicó que recibieron la denuncia y que el problema se da debido a la gran cantidad de personas que entran y salen. “Más de 3.000 vehículos por día entran y salen. Alrededor de 2000 funcionarios trabajan en distintos horarios y unos 1000 estudiantes acuden de las cuatro carreras. A esto se suma los vehículos de los familiares de pacientes y las visitas”, explicó el galeno.

Dijo que desde la Facultad de Medicina están trabajando en un sistema de control que pueda proporcionar mayor seguridad a todas las personas, y que consistirá en la entrega de tarjetas, que se entregarán en la entrada y deberá ser devuelta a la salida.

Además, indicó que se arreglarán las cámaras que no funcionan, como también habló de la adquisición de nuevos equipos.