Hospital de Clínicas: familia vive calvario y denuncia negligencia médica

La familia de don Trifino Roa denunció negligencia médica en el Hospital de Clínicas ante la Fiscalía de San Lorenzo por los maltratos que recibe el hombre de 66 años desde que ingresó al centro asistencial para ser intervenido por una litiasis renal (piedra en el riñón).

“El 26 de marzo se operó y ahí empezó nuestro calvario”, refirió doña Ignacia Cristaldo, su esposa. Indicó que en pleno procedimiento se fue la luz por media hora y el generador no funcionó. “Lastimosamente, estamos en Paraguay y se va la luz”, dijo que fue la primera respuesta ante el reclamo.

De acuerdo a la denuncia, el paciente estuvo 12 horas en el quirófano antes de pasar al área de terapia intensiva, donde permaneció por 18 días. Asimismo, fue sometido a una traqueotomía el pasado 18 de abril y actualmente está internado en el ala Clínica Médica, Primera Cátedra de Clínicas, en el segundo piso.

“No nos hacen caso en la clínica médica. A veces tiene fiebre y no le atienden”, expresó Cristaldo. Incluso, llamaron a autoridades del hospital escuela, pero no reciben respuesta.

La hija de don Trifino comentó que su padre tiene un tubo de drenaje para la orina, pero que este fue pinzado por miembros del hospital para una tomografía y luego se olvidaron de ponerlo en condiciones, por lo que la orina sale por un costado. “Tenía para hacer pipí y ahora sale su pipí por una herida”, refirió.

La situación se volvió insostenible, según los denunciantes, porque el paciente está abandonado a su suerte, por lo que claman que el ministro de Salud, Julio Borba, disponga su traslado rápido a un mejor hospital. “Lo único que quiero es que le salven a mi papá. En ese lugar (Hospital de Clínicas) le juegan a la gente. Ni la cara no se le limpia”, manifestó la hija del paciente.

Don Trifino Roa, de 66 años, es chofer de ambulancia en el Hospital de San Lorenzo.

