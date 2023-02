Garantizan inicio de clases en colegios privados

Los colegios privados no solicitaron una postergación o la vuelta de clases virtuales ante los miles de casos de chikunguña en el país, según aseguró el vicepresidente de la Asociación de Instituciones Privadas del Paraguay, Luis Ramírez.

“Ninguna de las dos cosas: ni la postergación ni el modo virtual”, indicó Ramírez a ABC TV. Como parte de su explicación, detalló que los colegios privados establecen su propio inicio de clases, que generalmente se da antes de la fecha oficial establecida por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que este año es el 20 de febrero.

Asimismo, el vicepresidente de esta asociación indicó que las instituciones privadas se encuentran listas para recibir a los alumnos, atendiendo a que limpiaron los predios, cuentan con repelentes y presentan “todas las condiciones” necesarias para evitar contagios masivos de dengue o chikunguña, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

“Si existiera una escuela o colegio con la necesidad de empezar en otro momento, lo puede hacer, pero ese no es el caso. Dos institutos de Central optaron por iniciar sus clases coincidiendo con el MEC, pero no son escuelas ni colegios, son institutos de docentes. Nosotros no proponemos suspensión y no se recomienda ninguna gestión virtual; la gente comienza a confundirse con algo que no es verdad y es una mala información”, aclaró.

