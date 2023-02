“Me dijeron ‘metele vos’”, la respuesta de Bogarín sobre polémica en el JEM

Al consultarle sobre si hubo o no fraude en su nueva elección como presidente del JEM, Jorge Bogarín Alfonzo aseguró que “no hubo en absoluto”, afirmando que hubo desinformación en cuanto a las fechas de las sesiones y cuestiones muy puntuales propias del derecho.

Agregó que no se apega a los cargos, es institucionalista y que están “trabajando demasiado bien en el consejo”.

Explicó que de los ocho miembros, cuatro no podían ser, ya que los dos senadores estaban renunciantes, así como también estaban imposibilitados los dos ministros de la Corte Suprema de Justicia.

“De estos cuatro restantes, los dos son diputados, y los otros dos somos los representantes del consejo, Óscar Paciello y yo. El ya no puede ser porque es presidente del consejo y yo no estaba en carrera. Sobraban los diputados, ninguno de los dos llegaba al consenso, por eso me dijeron “metele vos”, analizamos la situación jurídica y había viabilidad, y eso fue lo que vieron el primero de febrero”, acotó.

Elección fue por consenso y generó crispación, asegura Bogarín

Jorge Bogarín indicó que fue él quien implementó el expediente electrónico, lo que fue el boom principal de su gestión.

“Realmente, como fui electo por consenso el primero de febrero, ahora consensuamos. Yo siempre dije que mi presencia va a generar una crispación, dicho de paso, es notorio que generó en el ámbito social, para demostrar que somos persona que queremos hacer bien las cosas cuando nos toca”, según precisó.

Agregó que por lo que escuchó en entrevistas, hubo desinformación en cuanto a las fechas de las sesiones y cuestiones muy puntuales propias del derecho.

“Cuando uno tiene un análisis, el abogado dice que la mitad de la biblioteca puede decir una cosa y la otra mitad para decir otra cosa”, refirió.

Denuncia de fraude en reelección de Bogarín

Alfredo Enrique Kronawetter, representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM), denunció que el pasado lunes 1 de febrero, durante la sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se cometió fraude al reelegir a Jorge Bogarín como presidente del órgano para el periodo 2023-2024.

Precisó que la primera elección de Jorge Bogarín como presidente del JEM se hizo el 19 de octubre de 2021, un día antes de la publicación de la nueva ley del JEM en la Gaceta Oficial (20 de octubre de 2021).

Agregó que en el acta de la sesión del 9 de diciembre de 2021, días antes del juramento de Bogarín como presidente (14 de diciembre 2021), los miembros del Jurado admiten que la Ley 6814/21 ya estaba vigente.Tras denuncia de fraude, habría cambio en el JEM

“No se puede argumentar que al momento de ser electo regía la antigua ley y al momento de jurar en el cargo ya estaba vigente la nueva ley del JEM”, señaló Kronawetter.

Incluso, durante la última sesión del JEM, los miembros decidieron dejar sin efecto la sesión del 1 de febrero, por lo que convocaron a elecciones para el próximo 21 de febrero a las 13:30 horas.