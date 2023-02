Roberto L. Pettit: temporal dejó destrozos en varias viviendas

El temporal que se desató anoche dejó importantes afectaciones en el barrio Roberto L. Pettit. Los pobladores vieron impotentes cómo sus sencillas viviendas techadas con chapa se desplomaban a causa de los fuertes vientos.

Si bien muchas familias sufrieron derrumbes y pérdidas, comentaron que la familia Gavilán de Arzamendia fue la que más se vio perjudicada, pues perdió absolutamente todas sus pertenencias.

Los pobladores la están pasando bastante mal debido a que el muro de contención sobre el arroyo Ferreira cede y, pese que hubo promesas de repararlo y fortalecerlo, jamás fueron cumplidas.

El muro está hecho solo de tierra. Una pobladora contó que las pocas veces que trabajadores de la Municipalidad de Asunción acuden a hacer arreglos “solo cargan una bolsa de cemento y seis bolsas de arena, y eso no es fuerte”.

No es la primera casa que cae

La entrevistada comentó que vive desde hace 12 años en la zona y que esta no es la primera casa que se cae.

Numerosas familias ya perdieron sus hogares y sus pertenencias.

La vecina lamentó que la Comuna no solo no repara el muro, sino que “desalojan a la gente porque no quieren arriesgarse a que les pase algo a las familias”.

Vecinos claman ayuda de la Municipalidad y del resto de la población y advierten que están corriendo peligro.