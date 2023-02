Escuela sin agua potable preocupa a autoridades educativas

La aguda sequía golpea al departamento de Ñeembucú y también se acentúa en un local escolar del distrito de Pilar. La escuela graduada N° 1287 José Dejesús Servín, de la compañía Valle Apu´a, situada a 15 km. de la ciudad de Pilar, sufre las consecuencias de la sequía y ya no cuenta con agua potable.

La supervisora de la región 12-9, Benilda Alarcón, se mostró preocupada por la situación y dijo que la directora de la institución Gricelda Borba ya remitió una nota de pedido para la perforación de un pozo artesiano al intendente municipal Fernando Ramírez, pero hasta la fecha no tienen respuestas.

Alarcón, puntualizó que la única forma de que la institución cuente con agua es perforando un pozo artesiano “El vital líquido es muy importante para el proceso del desarrollo del niño, ellos no pueden estar sin agua, para ello hace falta una nueva perforación del pozo artesiano, mientras nosotros les sugerimos que cada alumno lleve el agua en su termo a la escuela, no debería ser así, pero no hay de otra”, lamentó la supervisora.

Sin embargo el intendente municipal de Pilar, Fernando Ramírez, indicó que la próxima semana una comitiva de la secretaría de educación de la Municipalidad, visitará la institución educativa para evaluar la situación.

Almuerzo escolar solo hasta el mes de julio

La supervisora también señalo que le preocupa el informe que recibió en la fecha, ya que el almuerzo escolar para los chicos, supuestamente solo está garantizado hasta el mes de julio del corriente año.

“Nosotros tenemos la información que hasta el mes de julio nomas van a poder proveer, pero hoy justamente la directora de una institución educativa me dice que el almuerzo no está garantizado desde hoy, entonces estamos detrás de la investigación para ver si es cierto, y ya hice llegar esa inquietud a la directora departamental de educación, pero todavía no tengo respuesta”, manifestó.

Recordó que el almuerzo escolar es una garantía del servicio educativo que van a recibir los niños en especial desde el nivel inicial hasta el segundo ciclo, acotó.

Falta de kits escolar

La supervisora mencionó que en algunas instituciones educativas aparecieron algunos problemas como la falta de kits escolares.

”En muchas instituciones faltan los kits escolares y en otro sobran. Estamos en etapa de recolección para luego hacer la redistribución y si falta vamos a solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) desde la dirección departamental de educación”, expresó.

Infraestructura

En cuanto a la infraestructura de las instituciones escolares, la supervisora educativa Benilda Alarcón, mencionó que todas están en condiciones en 90% . “Con relación a la infraestructura estamos bien en un 90% , se han reparado algunos, otros están en proceso, pero estamos relativamente bien”, aseguró.