Sigue manifestación de padres en una escuela de Ñeembucú

Los padres aseguran que endurecerán las medidas de fuerza desde el próximo lunes si el MEC no accede a sus reclamos.

Solicitan a la cartera de Estado dejar sin efecto la resolución por la cual se establece la escolaridad extendida para la institución educativa.

Insisten en que la escuela no cuenta con la infraestructura necesaria para la aplicación del método de escolaridad extendida, ya que “las salas de clases son muy pequeñas y en un aula hay de 37 a 40 alumnos, todos encimados. El baño está horrible, el comedor no tiene las condiciones y las porciones de comidas no son suficientes”, declaró Nancy Peralta.

Otro padre de un alumno, don Dionisio Marín, insistió en que las clases vuelvan a ser de 7:00 a 11:00, en el turno mañana, y de 13:00 a 17:00, durante la tarde.

Por su parte, doña Toribia Toledo aseguró que fueron engañados por el supervisor.

Éver Arce, quien supuestamente había manifestado que la escuela sería reacondicionada por completo para el inicio de la escolaridad extendida, añadió que el supervisor les prometió que tendrían profesores de educación artística por la tarde y que, sin embargo, hasta ahora no los tienen.

Los padres no descartan tomar la institución educativa si el MEC no hace caso a sus reclamos.

Desde la corresponsalía de ABC intentamos comunicarnos con la coordinadora departamental de Educación, Fulvia Cogorno, pero no atendió las llamadas al número con terminación 369.