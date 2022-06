Supervisor lamenta las precariedades educativas en Ñeembucú

San Juan Bautista de Ñeembucú es una comunidad ubicada al noreste del duodécimo departamento, distante 50 km de la capital departamental, Pilar. En el marco de los festejos patronales se realizó una jornada de gobierno en el salón de la parroquia local.

Del evento participaron autoridades departamentales, como el gobernador Luis Benítez (ANR) y los concejales departamentales Alberto Ghiringhelli (PLRA) y Ludmila Riveros de Sánchez (PLRA); como también jefes regionales de entes públicos, como el gerente de la ANDE, del Banco Nacional de Fomento, representantes del MAG, y también de la presidenta de la circunscripción judicial de Ñeembucú, Elena Candia.

Actuó de moderador el sacerdote Ismael Obregón, quien es considerado un símbolo de lucha para conseguir muchas cosas beneficiosas para la comunidad.

Todos celebraron la llegada del pavimento tipo asfalto, que permitirá a la ciudad convertirse en un lugar turístico por los hermosos lugares naturales que posee.

El intendente Aldo Armoa dio la bienvenida a todos y agradeció por los beneficios que recibe la ciudad por parte del Gobierno nacional. “Vamos a seguir creciendo, tenemos muchos buenos proyectos que queremos realizar como el asfaltado de 13 km hasta Laguna Itá”, dijo el Intendente.

Varios fueron los oradores en el salón parroquial, y entre ellos estuvo el docente Ever Arce, quien actualmente se desempeña como Supervisor Pedagógico de la zona. El docente manifestó que falta mucho por hacer por la educación y mencionó que existen escuelas que aún cuentan con letrinas; otras instituciones se encuentran resquebrajadas y otras tienen dentro de la malla curricular informática, pero ni siquiera tienen una computadora.

“Se habla mucho de educación, pero la realidad es que en infraestructura tenemos problemas en este distrito, solamente tenemos 16 locales escolares y hasta ahora no tenemos infraestructura en condiciones adecuadas; tenemos instituciones que se están resquebrajando, hay instituciones de primer y segundo ciclo que no tienen comedor”, indico.

Solo letrina

Agregó que este año la escuela de Ciervo Blanco solo tiene letrina. “Escuché decir a alguien que la letrina es del siglo pasado, pero no es del siglo pasado, es del 2022. Este año, el intendente y los ganaderos de la zona tuvieron que aportar para que se repare, porque estaba inundado de arara’a (hormiga); esa es la educación que tenemos”, señaló.

Añadió que existen dos instituciones que implementaron la jornada extendida y no cuentan con las comodidades necesarias. “Una de las escuelas que implementa este tipo de jornada es el de Laguna Itá y otro aquí en San Juan; sin embargo, estas instituciones no tienen aire acondicionado, y con 43 grados de calor nuestros chicos tienen que estar soportando en las salas. La escuela centro de San Juan tiene 222 alumnos y no pueden comer en ese comedor que tienen, falta muchísimo invertir en infraestructura y equipamiento. La escuela de Laguna Itá desde el año pasado está implementado la jornada extendida y tiene como área computación, pero no tienen ni una sola computadora los chicos, esa es la realidad”, remató el educador.

Para el evento del día de gobierno fueron invitados los precandidatos a gobernadores de Ñeembucú, estuvieron presentes Nélida Isabel Arrúa (ANR, Fuerza Republicana); Juan Apodaca (PLRA, FIL); Andrés Villalba (PLRA, Diálogo Azul) y Víctor Hugo Forneron (ANR, Honor Colorado).