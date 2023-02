Precios de alquiler, inseguridad y cuidacoches “te sentís estafado al llegar al microcentro”, critica titular de gremio de restaurantes

Ante el anuncio de un local gastronómico que decidió retirarse del centro de Asunción, el titular de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, Oliver Gayet, criticó la lamentable situación que atraviesa el gremio.

“El tema acá son varios que se juntan. Por un lado el precio de los alquileres, por otro lado la inseguridad y por otro lado los cuidacoches que te cobran incluso ante de que llegues a estacionar tu auto, te piden un G 20.000 guaraníes y al salir ya no hay nadie. Te sentís estafado al llegar al microcentro en este horario nocturno”, lamentó.

Con respecto a la inseguridad contó que hay muchos “ladroncillos” que asaltan, que quieren llevar celulares o billeteras, o incluso muchas veces uno está cenando en un restautante en una vereda, tratando de disfrutar con la familia, comiendo una picada y viene alguien a pedirte para que le des de comer.



Lea más: Policías “fichan” a cuidacoches en el centro de Asunción

“Queda muy incomodo todo esto y lastimosamente esto va matando el centro y lo que va matando el centro es la gente que vive cerca del centro, el gobierno, la facción social, no consigue darle un fin a esto”, sentenció.

Gayet plantea bajar impuestos como parte de solución

El titular del gremio de restaurantes agregó que la política municipal de no bajar los impuestos en el centro también no ayuda en absoluto, ya que eleva los valores del alquiler porque el dueño quiere recuperar de alguna y otra forma.

“Esas imágenes que se ven de se alquila, hice Palma de punta a punta, y hay una cantidad de negocios que se están alquilando que sorprende. Cómo todavía no pudieron reaccionar a que algo hay en el centro que lo están matando”, afirmó.

Dijo que es evidente que la gente que está hacia el centro se está yendo hacia otros barrios como Las Mercedes o Sajonia, buscando otro lugar donde poder esparcirse, disfrutar y deja el microcentro al abandono total.



Lea más: Calle Palma: recuperación pasa por seguridad, iluminación e impuesto acorde, afirman

Contó que los miembros de su gremio que salieron del centro lo hicieron porque los costos eran muy elevados y estaban perdiendo dinero debido a la falta de clientes. “Yo no creo que podamos hacer nada mientras no haya un cambio radical en lo que es esa gente que está dando vueltas ahí y que no lleva el espirítu para que vos puedas ir al centro”, criticó.

Complicidad entre policía y delincuentes

Dijo que es evidente que existe cierta complicidad entre actores políticos, la policía y los delincuentes, ya que le atrapan cinco o seis veces y lo liberan al día siguiente, por lo que ya no hacen más nada al respecto.

También lamentó que se estén haciendo obras, edificios super modernos, al lado de donde era el antiguo puerto de la ciudad y un puente de acceso nuevo, pero al final el resto de la ciudada está abandonada con edificios que se caen a pedazos.

“Casaronas históricas que tendríamos que levantarlo para decir esto es parte de Paraguay, la historia de asunción, se cae a pedazos”, cuestionó.



Lea más: “Historia del Paraguay” se cae a pedazos en el centro de Asunción

Por último dijo que tienen cerca de 6 socios que apenas están aguantando en el centro de Asunción, y que analizan mudar sus locales a otras zonas de la Capital.