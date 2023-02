Mejor cosecha sojera moviliza el campo y genera expectativas positivas

El sector de transporte terrestre empezó a sentir la reactivación del movimiento de cargas con la mejor cosecha de soja, porque ya entramos a la época de mayor demanda para el traslado de la producción, señaló Ricardo Svec, miembro del directorio de la Cámara Paraguaya de Transporte Internacional Terrestre, en el reporte de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

“El sistema de vehículos se encuentra bien distribuido para cubrir la demanda de los diversos puntos de embarque”, agregó e informó que en el país se cuenta con un parque de camiones de entre 30.000 a 40.000 unidades.

Respecto a los precios del flete, explicó que esta es una época en que se encuentran en alza, según la oferta y demanda de camiones, los transportistas y los clientes definen el precio de acuerdo con la urgencia del traslado de sus cargas. “Son negociaciones que se dan casi diariamente”, indicó.

Aclaró que el dinamismo está supeditado a las condiciones de navegabilidad de los ríos Paraná y Paraguay, que deriva de la plena ocupación de espacios disponibles en los puertos. “Hay situaciones en que las barcazas no pueden salir o no pueden acercarse para cargar”, explicó Svec. Agregó que si la situación del río no mejora, podría darse que muchas exportaciones se realicen por tierra, principalmente a Brasil.

Lluvias solo benefician a cultivos que todavía están en desarrollo

Por otro lado, las recientes precipitaciones mejoraron las posibilidades de mejorar la soja tardía, en distintos departamentos en los que todavía los cultivos están en la última etapa de desarrollo.

Las lluvias hicieron parar un poco las cosechadoras, las que esperan que se seque el suelo y podamos retomar la cosecha, mucho más contentos por la humedad en el suelo”, dijo David Bakes, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) en Mbaracayú, Alto Paraná Norte.

A su vez, Aurio Frighetto, socio, reportó que en su zona las lluvias fueron generalizadas, entre 60 y 80 mm. En Caaguazú, Flaminio Núñez, también de la CAP, informó que las lluvias fueron de hasta 180 mm. “La soja y el maíz están bastante bien, los rendimientos son variados, de entre 2.000 a 4.000 kilos por hectárea”.