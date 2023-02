Ministros de la Corte podrían ir a juicio político

“Si no aceptas ser candidato no se puede imponer. No se le podía votar e imponer. Una vez votado, no se le puede imponer, el error. Esto viola la autonomía de la voluntad, la propia Constitución, es una barbaridad que desde la propia Corte Suprema de Justicia se quiera violar un derecho constitucional. Cómo un candidato puede ser electo, si dijo que no quiere ser electo, no se le puede imponer”, afirmó el Dr. Hugo Estigarribia, al referirse a la crisis desatada por la pretensión de la mayoría de imponer la vicepresidencia segunda al ministro Eugenio Jiménez.

El abogado constitucionalista destacó que la Corte Suprema de Justicia está obligada a dar el ejemplo. En ese sentido, destacó que si bien la Corte funciona como un órgano colegiado con mayoría, pero las mayorías deben ser racionales pues, “jamás alguien pensaría que te obligue a aceptar a un cargo cuando no sos candidato y te impongan”.

Estigarribia afirmó que los ministros que impongan a su compañero un cargo en estas condiciones son pasibles de juicio político por mal desempeño de sus funciones, por violar la Constitución, cuando que ellos tienen que cumplir, respetarla e interpretarla.

“El único cargo para el que hay mandato constitucional es el de senador vitalicio, porque el que es candidato a presidente hoy, sabe que si es presidente y termina su periodo va a ser vitalicio”, explicó el exparlamentario.

“Los demás cargos, ningún cargo puede ser impuesto a nadie, porque un requisito para un cargo es aceptar ser candidato, incluso es por postulaciones. En este caso no aceptó (Jiménez) y dijo públicamente”, concluyó.

Recordemos que antes de la votación, Jiménez informó su decisión de no postularse para el cargo y pese a ello, tuvo la mayoría de los votos de sus colegas (César Diesel, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes), mientras que el ministro César Garay obtuvo 1 voto.

Jiménez se ratificó en su postura, pero la mayoría nuevamente pretendió imponerle la vicepresidencia 2ª y Llanes incluso amenazó que si no aceptaba tendría que atenerse a las consecuencias.

La intransigencia de la mayoría desató una crisis sin precedentes en la máxima instancia judicial. El miércoles último, los ministros Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia incluso abandonaron la sesión, tras lo cual quedó sin quorum.

Con esta “jugada” de la mayoría en la CSJ se busca dejar al ministro Eugenio Jiménez Rolón impedido para ocupar algún cargo, como la presidencia del máximo tribunal, en el próximo periodo, atendiendo a que la ley establece que los integrantes del Consejo de Superintendencia no podrán ocupar cargos en la mesa directiva de forma consecutiva.

Este miércoles, día previsto para la sesión del pleno de la máxima instancia judicial, por cuarta vez se intentará destrabar el impasse y una de las partes deberá ceder para poner un punto final a uno de los capítulos más vergonzosos de nuestro Poder Judicial.