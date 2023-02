Crisis en la Corte: semana clave para dirimir inaudita situación

La definición acerca de la vicepresidencia segunda de la máxima instancia judicial es el tema central de la cuarta plenaria de la Corte este año, inicialmente prevista para el miércoles.

Esta “novela” empezó el 3 de febrero, fecha en que se realizó la primera sesión del pleno de la CSJ del corriente año. En la ocasión, César Diesel fue elegido presidente de la máxima instancia judicial, María Carolina Llanes vicepresidenta 1ª y Eugenio Jiménez Rolón vicepresidente 2°, pese a que el mismo dejó constancia de su decisión de no postularse al cargo antes mismo de la votación. Ante lo ocurrido, el ministro Eugenio Jiménez Rolón puntualizó que su designación no era válida por haber rechazado de antemano la postulación al cargo de vicepresidente 2°.

Sin embargo, Alberto Martínez Simón planteó que el caso sea debatido recién en la sesión siguiente, con el argumento de que era un tema complejo, y logró el apoyo de sus colegas Benítez Riera, Diesel y Llanes.

La semana siguiente, la cuestión se pospuso sin mayores consideraciones y en la última, el debate subió de tono hasta que la sesión terminó en forma abrupta, con la decisión de los ministros Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia de abandonar la sesión.

Fue ante la abierta intención de la mayoría de imponer a Jiménez la vicepresidencia 2ª, a pesar de su vehemente negativa.

Si acepta la vicepresidencia, Jiménez quedará imposibilitado de ocupar algún cargo de mayor importancia en el próximo periodo, como la presidencia, atendiendo que la ley establece que los miembros del Consejo de Superintendencia no podrán ocupar cargos en la mesa directiva, de forma consecutiva.

Euclides pide “exorcizar” al PJ

El exministro del Interior y actual candidato a la presidencia de la República, Euclides Acevedo (Nueva República), expresó su preocupación por la crisis de la Corte Suprema de Justicia.

A criterio del presidenciable, de profesión abogado, la actual situación es el reflejo de " la contaminación de los poderes fácticos en un poder clave como es el Poder Judicial”.

En declaraciones a la prensa, Acevedo afirmó que no podemos seguir teniendo 24 horas de motochorros y que lo que deberíamos tener es 24 horas de policías y los motochorros adentro”.

“Pero eso no va a ser posible revertir si no tenemos un Poder Judicial purificado, si no tenemos un Poder Judicial exorcizado de sus demonios”, afirmó.

“Peê pehecha hína upe oikóva (ustedes están viendo lo que sucede), jamás se ha visto una crisis como la que está pasando con el Poder Judicial”, acotó.

El político destacó que acompaña la crisis desatada en la cúpula de la máxima instancia judicial con preocupación y sostuvo que recurrirá a todos los medios para tratar de recuperar la moralización del Poder Judicial.

“Con este Poder Judicial no va a haber inversión y si no hay inversión no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo no hay justicia social”, resaltó.