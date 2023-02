“Se cumplió petición de Paraguay “, responde Doldán sobre informe de EE.UU.

Estados Unidos remitió un informe en el que transmiten la información que las autoridades de dicho país pudieron recolectar, o en todo caso pueden otorgar a la Fiscalía, en respuesta a la carta probatoria remitida por los fiscales de Paraguay en el caso del actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y del exasesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, luego de que la embajada de Estados Unidos en Paraguay los designará como “significativamente corruptos”, por un supuesto hecho de intento de soborno a un funcionario público.

“Esa información fue directamente transmitida a los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz, que son los que están a cargo de la investigación aquí en Paraguay, con respecto a esa primera designación de corrupto significativo, que fue trasmitida por la embajada de Estados Unidos en Paraguay”.

“A prima facie sería penalmente relevante para Paraguay, pero sin más que hechos concretos, no así otorgar elementos que nos permitan a nosotros responsablemente poder adelantar con éxito la investigación”, precisó.

Se excusó de responder si el informe contenía elementos que aporten a la investigación contra Velázquez y Duarte, argumentando que no le compete definir si la información transmitida por las autoridades competentes norteamericanas sea útil, ya que es competencia de los fiscales que están a cargo de la investigación. “Solo puedo hablar de que se cumplió la petición de Paraguay y transmitieron”, aseguró.

Doldán solicitó información de Cartes y Velázquez

Con respecto a la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la sanción de la OPAC contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez, Doldán explicó que ha transmitido de oficio una petición a la autoridad central norteamericana y en la misma vía paralela, a la embajada de Estados Unidos, información con respecto a la sanción de las dos personas.

“Recibí solamente un acuse de recibo por parte de la embajada y por parte del Departamento de Justicia, de Washington. Eso fue el 3 de febrero. La embajada el 16 de febrero me contestó que tengo que dirigir mi consulta al Departamento de Justicia”, indicó.

Indicó que algunos de los motivos por los que Estados Unidos se niegue a responder, puede ser a que existe protección de fuente humana, o algún interés relevante para el Gobierno de Estados Unidos. Resaltó que con la respuesta se podrá tomar alguna determinación en el ámbito penal en Paraguay.

“No tengo información de que exista proceso abierto. No se pregunta generalmente. Salvo que haya necesidad en el marco de una causa concreta”, indicó sobre si es que se consultó sobre algún proceso abierto contra alguno de los declarados “significativamente corruptos” por Estados Unidos. Agregó que están atados de pies y manos a la respuesta del Gobierno Norteamericano.

Sobre si hay algún pedido de informe del gobierno americano sobre estas tres personas respondió que no, de momento. “Por lo menos, que se haya trasmitido por los conductos formales, no. Otras vías podrían ser, como circunstancias de cooperación entre agencias que no son formales, como la unidad de inteligencia financiera. Para darle validez, tiene que transmitirse por la vía de la autoridad central, en esta caso sería la Fiscalía en Paraguay”, aseveró.