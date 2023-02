Entrega de kits escolares: “estamos peor que el año pasado”, afirmó vocera de Unepy

Cada año la Unepy realiza su propia control en la entrega de los kits escolares que las instituciones otorgan a los estudiantes. Este año, de 164 instituciones, la Unepy registró que en el 42% tuvieron problemas.

“Casi el 42% de todo lo que sería el proceso de distribución de este año, está entre que no llegó bien o no se entregó, no está en manos de los estudiantes casi la mitad. Además, 1 de cada 4 estudiantes tuvo un problema con el kit escolar. En comparación con el año pasado, estamos peor”, explicó en conversación con el programa Ancho Perfil.

Agregó que este año, en el 27% de los casos el kit escolar no alcanzó para todos. En el 10% no llegó a la institución educativa y en el 5% de los casos el kit está en la institución educativa, pero no se le entrega a los estudiantes.

“Nosotros le estamos pasando los datos al MEC. En marzo tenemos nuestra reunión de la mesa de trabajo estudiantil y ahí estaríamos presentando. Nuestra contraloría no termina hoy. Dentro de una semana vamos a verificar a cuantas instituciones no llegó, no alcanzó el kit escolar, vamos a verificar si el MEC pudo reponer los faltantes”, explicó.

Boleto Estudiantil

Otras de las penurias que pasan los estudiantes, además de la falta de un sistema de transporte digno, es la desorganización respecto a como le entregan las tarjetas para el boleto estudiantil.

“El boleto estudiantil en central se maneja por la tarjeta de billetaje, que es una tarjeta verde que te dan que es automáticamente un medio pasaje. Es mucho más fácil en central, porque se solicita y te llega la tarjeta de forma automática”, indicó Montiel.

Sin embargo, contó que siempre tienen problemas problemas, llegando denuncias de que la tarjeta está cobrando el pasaje entero, o que la tarjeta ya no funciona, por lo que se debe renovar cada año.

“El año pasado pasó que habían 40.000 tarjetas, y solo 10.000 estudiantes las utilizaban y terminaron faltando tarjetas para otras personas”, mencionó.