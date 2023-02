Estudiantes controlan distribución de kits escolares y hablan de un fracaso

Cada año, la Unepy realiza un control sobre la distribución de kits de útiles escolares en numerosas instituciones educativas. Este 2023 ya llegaron a 160 escuelas y colegios y los datos que arrojaron fueron preocupantes, según expresaron.

El 58% de los estudiantes de dichas instituciones recibieron el kit completo. Sin embargo, el 27,5% reportó que el kit no llegó para todos y en el 10% no llegó. Según la evaluación de la Unepy, el 42% de los alumnos de esos colegios no recibió los útiles o recibió un kit incompleto o insuficiente para todos los estudiantes.

“Podríamos decir que es un fracaso”, expresó Mercedes Montiel, vocera del gremio de estudiantes. La misma indicó que el año pasado el alcance fue mayor.

Cantidad insuficiente de kits escolares

Según el reporte, el problema más importante es que el número de kits que envía el Ministerio de Educación es insuficiente para la cantidad de alumnos y ese problema se da debido a que no se tiene en cuenta el número de matriculación actual, que varía con respecto al del año pasado.

Montiel agregó que la mayoría de los colegios que no recibió ningún solo kit se concentra en San Pedro, donde también se registraron kits con menor cantidad de carpetas o cuadernos, por ejemplo.

Por otra parte, la vocera agregó que en algunos casos los kits aún no se distribuyen a los alumnos por motivos de protocolo de cada institución o porque los directivos esperan actos políticos con presencia de intendentes o gobernadores.