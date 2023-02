MEC: en qué condiciones arrancan la clases este lunes 20

A horas del inicio oficial de clases en el sector público y subvencionado, el MEC asegura que al menos las necesidades principales están puestas a punto para que 1.500.000 chicos del sector privado y subvencionado vuelvan a las aulas el lunes 20 de febrero.

El ministro Nicolás Zárate reconoció las falencias existentes, principalmente en materia de infraestructura de los centros educativos. No obstante, sostuvo que por el esfuerzo que realiza su equipo de gestión, el MEC tiene una calificación 7 en desempeño.

“Uno no puede hacer magia, sino lo que nos asignan en el presupuesto general de la nación. Ejecutamos más que el otro gobierno en un año, eso habla de la eficiencia. Es verdad que hay escuelas que se caen, pero hay cosas que son de gobierno central, municipal y departamental”, puntualizó el jefe de la cartera educativa.

El 90% del presupuesto va a salario básico profesional

Para este periodo, el presupuesto del MEC es de US$ 1150 millones; eso significa un 11,5% más del presupuesto del año anterior. El ministro reconoció que este dinero va en un 90% a salario básico profesional, uno de los dos objetivos que se puso cuando comenzó su gestión, dijo.

Resaltó que este 2023 se están iniciando las clases sin manifestaciones y huelgas, más días de clases, justamente porque se cumplió con las reivindicaciones del sector docente. Así, hay más días de aprendizaje, destacó.

Por su parte, Hugo Tintel, director de Bienestar estudiantil, detalló que en el área metropolitana, capital y corredores principales se mueven un promedio de 250.000 estudiantes.

Billetaje estudiantil

Señaló que los niños se mueven desde los 9 años en transporte público. Indicó que garantizan el billetaje electrónico estudiantil a 95.000 estudiantes, que tienen 10 medios pasajes cada día para trasladarse a sus actividades pedagógicas.

Comentó por otro lado que se cambió el modelo de solicitud a un sistema de autogestión, en el cual el estudiante a través del Registro Único del Estudiante ingresa a un link, en el que puede hacer la solicitud de su billetaje electrónico.

El trámite tiene un promedio de gestión de 20 días. Si un chico de 7º grado lo solicita, tiene el sistema vigente hasta el tercer año de la media sino lo extravía. En caso de extravío lo vuelve a solicitar y abona por la tarjeta.

Para públicos y privados

Para el billetaje estudiantil, hay habilitadas 8.648 instituciones del sector oficial, y más de 10.000 sumando sector privado y subvencionado.

Sobre la situación de infraestructura de las escuelas, el ministro precisó que estos últimos cinco años invirtieron más de US$ 200 millones como gobierno central, en el mejoramiento de las aulas.

“El 50 % de las mencionadas instituciones se arregló, pero como mínimo necesitamos US$ 410 millones solo para que no se caigan techos, no se hundan pisos, baños funcionen y haya seguridad edilicia”, fundamentó el ministro.

“Acortamos la brecha, pero pero es totalmente insuficiente”, reconoció.

Más dinero disponible para reparar aulas

El ministro indicó que arreglaron 22.000 espacios y que se tienen disponibles actualmente US$ 28 millones para 150 colegios técnicos, que se intervendrán, mediante un proyecto aprobado del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) que ejecutará el próximo gobierno.

Para que los proyectos trasciendan los gobiernos, Zárate mencionó que trabajaron en el Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2040,

A la vez, el ministro pidió a las gobernaciones e intendencias que “respeten la microplanificación y actúen sobre instituciones donde ha mas necesidades”.

“Por comodidad y querer inaugurar cosas, van a instituciones grandes y las que necesitan son las chicas. La microplanificación indica una cosa y los intendentes arbitrariamente no dan prioridad al trabajo técnico realizado a nivel distrital. Eso solo se puede cambiar con el control”, reclamó Zárate.

Anunció que en 30 días más estarán firmando con el Banco Mundial una operación de US$ 130 millones.

“Sacamos un proyecto aprobado a nivel nacional, que va al directorio de Banco Mundial. Aportaríamos este dinero y con eso creo que mejoraríamos mucho la infraestructura en los próximos dos años”, vaticinó el funcionario.

Critica carga tributaria

No obstante advirtió que “aún así no va a ser suficiente, porque nuestra carga tributaria es muy baja”.

“Tenemos que pagar más impuestos para que el Estado tenga presencia real, pero tenemos que ser más exigentes en el control y el uso de este presupuesto”, opinó Nicolás Zárate.

Por otro lado, el ministro destacó la implementación de la jornada escolar extendida en algunas escuelas, con materias como ciencia, idioma y deportes.

“Este es el programa más emblemático que tiene el MEC. Fue evaluado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dijeron que es un éxito y apostaron. Quieren duplicar de 300 a 600 escuelas con jornada escolar extendida”, resaltó el ministro.

Útiles esperan a los niños

Con respecto a los kits escolares, el director de Bienestar estudiantil Hugo Tintel, contó que 1.397.000 estudiantes tienen listos los útiles esperándolos en las escuelas.

Detalló que cada kit cuesta aproximadamente G. 210.000 y este año por primera vez están recibiendo dos libros.

Cada kit viene con la descripción de lo que hay en la bolsa. El ministro advirtió a las escuelas subvencionadas que no los están entregando, “que no especulen con pago de cuotas y entreguen porque les vamos a sancionar. Eso no es propiedad de ellos, es del alumno y vamos a intervenir”, alertó.

Las bolsas vienen selladas y tienen un código QR, que lleva a la página donde indica los ítems que debe tener el paquete.

Se puede reclamar mal estado

Si hay reclamos de mal estado, el MEC también cambiará los útiles siempre que se realice el reclamo por medio de la página a la que lleva el código QR.

Los útiles llegaron el 31 de enero, mientras que la distribución comenzó el 15 de enero.

“Tenemos producido y enviado el 95 % de las instituciones, ese 5 % restante son los fluctuantes, chicos que se mudan de instituciones y el kit llega a su institución anterior. Pero se hace la redistribución y llega sí o sí”, garantizó Tintel.

Por otro lado, el ministro Zárate contó que entregaron más de 50.000 notebooks para los docentes, pues apuntan a elevar el uso de la tecnología en aula para apoyar las clases.

Salud mental y materias optativas

El ministro apuntó a que en el sistema educativo haya menos asignaturas y que los chicos estudien lo que les gusta. “Que elijan sus materias optativas, que sean felices en el colegio”, propuso.

Entre otras novedades, anunció que el MEC consiguió rubros para 100 nuevos sicólogos, y con eso sumarán 500 de estos profesionales atendiendo a estudiantes y docentes, “que están saturados luego del esfuerzo que hicieron con las clases virtuales en pandemia”, dijo el ministro.