Pese a confesión, Essap no abrió sumario a otros funcionarios porque “el resto trabaja”

Tras el comunicado de la Essap en el cual se informa que Eliana Caballero Vega fue desvinculada del ente a raíz de sus “desafortunadas declaraciones” en las cuales manifestaba que nadie de sus compañeros trabajaba en su oficina, la Essap explicó que solo esta funcionaria fue sumariada por “inconducta” y que anteriormente ya fue amonestada verbalmente y luego por escrito.

Enrique Ayala, presidente de la institución, aseguró que no va a quedar en la institución ningún funcionario que no tenga un trabajo específico. Afirmó que será implacable y no tolerará ningún caso de planillerismo.

Sin embargo, pese a la confesión de Caballero, Essap no abrirá ningún sumario contra otros funcionarios.

Pese a las insistentes consultas sobre quiénes eran los jefes directos de Caballero, quienes deberían asignarle tareas, y si estos serían sancionados también, la Essap solo se limitó a dar el nombre de José González. Con ello, no se descarta que la mujer fue desvinculada por “abrir la boca” y no por ser supuesta planillera.

Desde la Essap también informaron que Caballero Vega ejercía el cargo de auxiliar administrativo y que en su defensa alegó que esas no fueron sus palabras y que accionará legalmente contra el medio de comunicación que publicó esas declaraciones.