“Yo no quiero hablar; quiero seguir viviendo”, dice Ronald Acevedo sobre sicariatos

“Yo no quiero hablar, quiero seguir viviendo”, fue lo expresado por el intendente de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo, al ser abordado sobre la situación que se vive en nuestro país luego del asesinato a manos de sicarios del presunto narco Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, en Asunción.

En otro momento, disparó contra el ministro del Interior, Federico González, a quien calificó de mentiroso. “Este ministro del Interior vino a mentirme el día que se le mató a mi hermano”, manifestó Acevedo.

También pidió el cambio de las autoridades policiales, asegurando que nada ha cambiado en cuanto a la seguridad. “Gilberto Fleitas tiene que irse, este comisario Silguero tiene que irse, no tienen capacidad. Cuántos crímenes ya ocurrieron y vienen aquí en Pedro Juan a hacer su show mediático; vienen a enterrar a nuestros seres queridos y después se mandan mudar”, aseguró en conversación con la 1020 AM.

Así también, dijo que Mario Abdo Benítez no tiene el coraje suficiente para que existan cambios concretos en materia de seguridad y sostuvo que su familia fue “abandonada” por el Gobierno.

Finalmente, Acevedo señaló, “ahora me quieren poner seguridad, porque tienen miedo que se me mate, tienen miedo de que me pase algo antes de las elecciones”.

Los atentados contra la familia Acevedo

El 9 de octubre del 2021, Haylee Carolina Acevedo Yunis, hija de Ronald Acevedo, fue asesinada juntamente con otras tres personas en un atentado perpetrado por sicarios.

El 17 mayo del año pasado, José Carlos Acevedo, en ese momento intendente de Pedro Juan y hermano de Ronald Acevedo, salía de la Municipalidad de esa ciudad cuando fue baleado por un desconocido en un caso caratulado como sicariato. Días después se confirmaba su muerte.