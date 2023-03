Niña con cifoescoliosis sintomática congénita, espera hace 5 años poder operarse

Mia es una niña de 12 años que desde hace tiempo espera poder someterse a una cirugía que le permita tener una mejor calidad de vida. La pequeña, diagnosticada con cifoescoliosis sintomática congénita, espera por una neurocirugía que solo puede ser realizada en el Instituto de Previsión Social (IPS), contó su familia.

La cifoescoliosis es la deformidad de la columna vertebral, resultado de la combinación de cifosis (curvatura antero-posterior, generalmente de la región dorsal) y de escoliosis (desviación lateral).

“Desde hace cinco años que esperamos por una operación; deambulando por hospitales y no teníamos respuesta”, contó Marisol Mereles, hermana de Mia, al momento de aclarar que la delicada intervención quirúrgica, puede realizarse en Paraguay, únicamente en el IPS.

“Solo ahí se puede operar por todo lo que ella va necesitar. No hay otro lugar, ni en el (sector) privado. La neurocirugía que requiere Mia es sumamente compleja según nos cuentan los médicos; es una operación que va desde la cabeza por toda la columna vertebral”, detalló.

Lea más: Escoliosis ¿qué es?

“Aliados” del Instituto de Previsión Social

La familia de Mia no es aportante del seguro social, por lo que la operación de la niña estaba en esperada desde hace varios años. No obstante, hace seis meses que la familia Mereles logró que la pequeña sea finalmente atendida en la previsional, luego de golpear un centenar de puertas.

“No somos asegurados del IPS, pero hace poco logramos ingresar como aliados mediante el Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Nos costo muchísimo conseguir; fue gracias a nuestra insistencia con los doctores que nos guiaron cómo y qué hacer”, relató Marisol.

Operación está encaminada, dicen desde el IPS

Luego de cinco años de espera, la operación de Mia finalmente parece estar encaminada. Esta mañana, la niña fue atendida en el Hospital Central del IPS, donde está siendo evaluada por los médicos especialistas que se harán cargo de su cirugía.

“Hoy nos dijeron los médicos que en el IPS está todo encaminado para que Mia pueda operarse, pero todavía no tenemos una fecha”, dijo Marisol.

Lea más: Sin ser asegurado, pastor Abreu busca que Estado pague su cirugía en IPS

La hermana de la niña relató que Mia convive con muchas molestias y necesita someterse a la operación en el menor tiempo posible.

“Vive con dolor de cabeza, malestar estomacal, presión en el pecho en el área del corazón. La enfermedad no le deja tener una vida normal; no puede correr, no puede jugar como cualquier otra niña de su edad; se agita mucho y le empieza a doler todo”, relató Marisol.