Camas de terapia para niños, saturadas por chikunguña y otras patologías

El ministro de Salud, Julio Borba, confirmó que existe una saturación en cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva neonatales y pediátricas, tanto por casos de chikunguña como otras patologías. Ayer, señaló Borba, tuvieron a 9 niños esperando un lugar, de los cuales finalmente todos encontraron una cama.

El último caso, dijo Borba, fue el de la bebé recién nacida, diagnosticada con chikunguña que está internada en el Materno Infantil de Fernando de la Mora y que ya consiguió cama en el Hospital de Barrio Obrero.

En cuanto a las camas para adultos no hay inconvenientes, aseguró Borba, señalando que las 817 que tiene el sistema dan abasto para las urgencias.

Lea más: Chikunguña: el calvario de una familia en busca de terapia para su bebé recién nacida

Se prioriza los casos más graves

Por su parte, la doctora Leticia Pintos, directora de Redes de Salud, admitió que ante estas circunstancias tienen que evaluar cuáles son los casos más graves para darles prioridad, por lo que hay pacientes que no consiguen camas tan rápido como otros.

Recordó que todavía tienen la posibilidad de, en algunos casos, tercerizar el servicio en el ámbito privado, incluso por orden judicial, cuyos gastos son asumidos posteriormente por el ministerio.

Leticia Pintos destacó el crecimiento que tuvo el sistema, que incluso se triplicaron las camas de terapia intensiva y se duplicaron las normales.

Lea más: Chikunguña: 3 de cada 7 médicos de nuestro sistema de salud están con reposo

Colectas de médicos en hospitales públicos

Leticia Pintos habló también con respecto a las hamburgueseadas y colectas de los propios médicos del servicio público de Salud y admitió que de esta manera compran elementos que por vía del ministerio serían mucho más lentos, asegurando que la mayoría de las veces son algunas comodidades para los médicos.

De todas maneras, también reconoció que las colectas se suelen hacer para comprar algunas drogas en particular que no se tienen en el cuadro básico y que a veces se necesitan de urgencia para familias que no tienen para comprar.

Lea más: Médicos recaudaron 50% de la meta para refaccionar Hospital de Ñemby, mediante hamburgueseada

Salud recibió ambulancias

Las declaraciones de las autoridades de Salud se dieron en el marco de la entrega de ambulancias que adquirió el Gobierno y que serán entregadas a 16 servicios de salud de todo el país, lo que implicaría un fortalecimiento para el traslado de pacientes graves, debido al equipamiento especializado con el que cuentan.

Lea más: Chikunguña: de cada 5 enfermeras, al menos 2 están con reposo médico, dicen