Chikunguña: el calvario de una familia en busca de terapia para su bebé recién nacida

Osmar Leiva y su esposa, provenientes de Capiatá, km 26, Ruta 1, están desde el domingo último en el Materno Infantil de Fernando de la Mora, luego de que su pequeña niña de apenas 22 días de nacida presentara un cuadro de fiebre y que luego fuera diagnosticada con chikunguña.

El padre comentó a ABC que, tras su internación, la pequeña empezó a mostrar signos de mejoría, con descenso de la temperatura, pero que a partir de ayer, miércoles, volvió a complicarse su cuadro.

A partir de ahí le pidieron hacerle la prueba de chikunguña y desde entonces ya les dijeron que necesitaba una cama de terapia, por lo que debían colaborar en la búsqueda, por si tenían algún “amigo que les abra puertas” ante la situación de saturación de las camas en el sistema público.

Afortunadamente, en cuanto a medicamentos no tuvieron gastos, pero hoy, por ejemplo, les pidieron dos estudios que no se hacen en ese hospital. Ayer también les pidieron un estudio del corazón que tuvieron que pagar de su bolsillo. Osmar cuenta que ellos desde ayer no le ven a su nena, porque no hay lugar para ingresar.

Se consiguió una cama en Barrio Obrero

El doctor Arliss Duarte, director médico del Materno Infantil de Fernando de la Mora, contó a ABC que ya se consiguió una cama en el Hospital General de Barrio Obrero y que antes de este mediodía la niña ya estaría internada ahí. Señaló que ya se contactó al servicio de ambulancias SEME y ellos se harán cargo del traslado.

El doctor señaló que en el proceso de búsqueda se encontraron con el sistema saturado en lo que se refiere a camas de terapia neonatal, pero que afortunadamente se encontró una en Barrio Obrero, donde cuentan con los equipos necesarios para su cuadro.

Sobre su evolución, aseguró que la niña tiene dificultades respiratorias, aunque se encuentra estable, pero si esa dificultad continúa deberá ser intubada, señaló.

Por último, señaló que en ese hospital están experimentando un descenso de casos febriles en comparación con el mes de febrero, que resultó sumamente complicado. Incluso, tuvieron médicos contagiados, lo que debió ser subsanado, debido a que uno de cada tres doctores sufrieron la enfermedad.

