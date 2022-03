En Ñeembucú, un grupo de padres se oponen a la escolaridad extendida

Padres de familias de la ciudad de General Díaz, de la escuela básica del mismo nombre y otro grupo de padres de la escuela básica N° 428 “Gral Bernardino Caballero” de la ciudad de San Juan Bautista de Ñeembucú, solicitaron al MEC dejar sin efecto la resolución de la modalidad de escolaridad extendida.

Nancy Peralta, una de las madres, explicó el motivo porque se oponen a este modelo de educación. Dijo que la escuela no cuenta con la infraestructura necesaria, que los chicos están todos apretados en una sala de clase ya que son más de 37 alumnos en cada grado.

Agregó que existen alumnos que vienen de una compañía (Pirity) que se levantan a las 5 de la mañana para asistir a clases. “No se le puede tener a estos niños hasta las 15:00 horas”, lamentó.

La madre también señaló que las raciones de almuerzo que dan a los alumnos son muy chicos, que la comida no les satisface a los alumnos.

“Dicen que tienen una nutricionista y están racionando la comida porque hay niños que son obesos, no le permiten repetir la comida, comer dos veces. No podés racionarles la comida a ellos, porque están en constante movimiento, son hiperactivos”, acotó.

Por su parte, la directora departamental de educación, Fulvia Cogorno, manifestó que esta situación no está en sus manos si no en el área Central del Ministerio de Educación y Ciencias.

Explico las razones porque se aplicó esta modalidad en varias instituciones de Ñeembucú. “En realidad la escolaridad extendida se aplicó a un grupo focalizado de instituciones que fue nominado por resolución ministerial”, aclaró

Añadió que todo surgió en torno a una nominación “se tuvo en cuenta la infraestructura el número de alumnos matriculados, la posibilidad de que puedan tener almuerzo, merienda o desayuno durante todo el año y útiles escolares también y por sobre todo recursos humanos, se hizo una reorganización de recursos humanos para dar cobertura en ese horario”, explicó Fulvia Cogorno.

Insistió en que la escuela “Bernardino Caballero” está en condiciones. ”Vino un equipo de infraestructura de nivel central que evalúa esas características, vale decir que la focalización no fue hecha a nivel departamental, si no a nivel central, previa evaluación de las condiciones, eso se hizo el año pasado. Al arrancar este año ya me encontré con esa 13 instituciones incluidas”, refirió.

Añadió que esto ya fue instalado el año pasado “tenemos la responsabilidad de darle continuidad a esto, mal haría yo en suspender porque estará yendo en contra de una resolución ministerial”

Recordó que cumplió en hacer llegar las inquietudes de los padres al MEC. ”He manifestado por escrito a nivel central”, señaló.

Mientras tanto el ministro de Educación Manuel Brunetti, señaló sobre el tema a un medio radial local que la escolaridad extendida es en realidad un proyecto que viene del el 2017 y es un sueño que el Paraguay pueda transformar su educación a un modelo en el cual muchas instituciones del sector privado han acudido.

El secretario de estado manifestó que también en las instituciones públicas se puede implementar. “También nosotros podemos tener a nuestros niños en sus escuelas dentro de esos espacios seguros estudiando a la tarde, haciendo educación física, arte aprendiendo idiomas si los chicos están más tiempo dentro del aula es evidente que va a aprender más”, resaltó.

Brunetti agregó que a parte que los padres pueden trabajar, pueden estar tranquilos de que sus hijos van a estar bien cuidados y que van a estar creciendo mientras ellos se concentran en el trabajo. “Así funciona la educación en los países de primer mundo, así esperamos que funcione la educación en Paraguay“, exclamó.

Aseguró que no van a obligar a los padres a que sus hijos envíen para la doble escolaridad. “Sin embargo nosotros no vamos a obligar a una padre, si no quiere enviar a doble escolaridad al chico que lo haga pueden irse solamente a la mañana, solamente para dar el desarrollo básico y seguramente a la tarde el niño, no hará educación física, no estudiará inglés, teatro, música o artes plásticas en horario extendido”, sostuvo.

El ministro de educación Manuel Brunetti cree que si los padres no les permite a sus hijos a permanecer en la doble escolaridad será un retroceso para el niño. “Nosotros creemos que eso va ser un retroceso para ese niño que se ha retirado de la escuela en el turno tarde, nosotros solamente tenemos 300 escuelas en el país con escolaridad extendida que son un modelo que nos encantaría poder profundizar y ampliar”, señaló.

Finalmente Brunetti dijo que los padres tienen que entender que ellos son privilegiados “porque van a tener muchísimo más desarrollo educativo durante este año lectivo”, remató.