Video: Denuncian nula acción policial ante ola de asaltos en Areguá

La población aregüeña denuncia que desde hace dos semanas varias casas comerciales, domicilios particulares y peatones fueron asaltados por delincuente que incluso portaban armas de fuego. Los denunciantes aseguran que los agentes de la Comisaría 18, ubicado el centro de Areguá, “no reaccionan” ante el aumento de la delincuencia.

“Hasta hoy no hay vidas que lamentar, pero en cualquier momento puede ocurrir una desgracia. No patrullan, la Policía no acciona y la ciudad está cada vez más abandonada y descuidada, insegura. Ahora que por fin Areguá tiene lindos locales gastronómicos para disfrutar y se llenan de gente, tememos que un día entren en estos locales y ocurra una desgracia. Estamos desprotegidos. A cualquier hora del día o de la noche entran a robar, incluso tipo comando”, manifestó una de las pobladoras.

En comunicación con el comisario Darío Vega de la Comisaría 18, reconoció la existencia “de los hechos”, resaltó que hace 15 días asumió al cargo y aseguró que los patrullajes preventivos que realizan “tienen como resultado la detención de delincuentes”.

Agregó que se encuentran trabajando “intensamente en la zona ante los hechos y analizando los puntos sensibles”. Dijo también que efectivamente la población tiene “esa sensación de los hechos” e insistió en que reforzarán los patrullajes dentro de su jurisdicción. Asimismo, indicó que se encuentra coordinando acciones con las otras Comisarías y subcomisarias de la ciudad para potenciar los controles preventivos.

“Entras a la parroquia de la Virgen de la Candelaria para participar de la misa y al salir te encontras con la sorpresa de que rompieron tu vidrio y te robaron. Ayer (viernes) pasó eso y la Comisaría 18 está en la esquina de la parroquia. En sus narices te roban”, dijo otro poblador.

Esta dependencia policial además de Comisario Vega, tiene 40 personales y disponen de tres patrulleras para vigilar varios barrios cercanos al centro de Areguá.