Caso metrobús: denuncia contra intervinientes será prueba de fuego para nuevo fiscal general, aseguran

El 28 de mayo de este año se cumplirán cinco años desde que se presentó la primera denuncia penal sobre el fallido proyecto Metrobús al Ministerio Público por el ingeniero Hermann Pankow. Ante esto, la causa podría prescribir si es que la Fiscalía no concreta una intervención.

Al respecto, el abogado Jorge Rolón Luna presentó hoy ante la Inspectoría General del Ministerio Público una nueva denuncia por el caso metrobús, esta vez contra todos los agentes fiscales intervinientes en la investigación sobre los hechos que llevaron al “fracaso, suspensión y demolición del proyecto”.

Específicamente, esto alcanza a los agentes fiscales Nathalia Silva, Alcides Corvalán, Esmilda Álvarez y María Estefanía González, quien actualmente sigue siendo la responsable de la investigación por incumplimiento de la ley orgánica del Ministerio Público. De igual manera, su denuncia también se extiende contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y contra el inspector general del Ministerio Público, Eulalio Ramírez Méndez

Según reiteró Rolón Luna, la denuncia de Pankow está a punto de cumplir cinco años con nulos avances y precisó que la carpeta fiscal “se encuentra en una fiscalía barrial y no en una especializada”, mientras que a lo largo de estos años no existió ni una sola persona imputada por este caso.

Caso metrobús: las promesas que no se cumplieron

El metrobús prometía una serie de mejorías en el servicio de transporte público, incluyendo “la revitalización de la zona portuaria de Asunción”, como así también “la renovación y conformación de espacios abiertos de uso público”.

Asimismo, este proyecto planteaba la implementación de vías peatonales y senderos para bicicletas, acompañado esto del “establecimiento progresivo de un sistema de transporte de pasajeros integrado y eficiente para la movilización ordenada, rápida y masiva de la población del Gran Asunción”.

Con el pasar de los años, las obras no avanzaban y no hubo nada concreto sobre el tan anunciado metrobús, hasta que las obras se abandonaron y destruyeron posteriormente, mientras que los frentistas y comerciantes sufrían diariamente la desidia de las autoridades por este proyecto que no generó ningún tipo de beneficio.

Incluso hasta el año pasado -a cinco años del inicio de las obras en 2017- los comerciantes seguían denunciando que este fallido proyecto generó irrecuperables pérdidas para ellos, mientras que ante los restos de obras que quedaron, la zona también se inundaba constantemente.

Caso metrobús: “prueba de fuego” para el nuevo fiscal general del Estado

Asimismo, Rolón Luna precisó que el caso metrobús y esta denuncia contra los investigadores formarían parte de una “prueba de fuego” para el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien mañana jura como nuevo titular del Ministerio Público para reemplazar a la cuestionada Sandra Quiñónez.

“Es una obra de 50 millones de dólares y no hay nada. Ni se puede decir que se gastó en esto y no funcionó. Una obra emblemática que no tiene nada. Esto es absoluta responsabilidad de los fiscales. Será una prueba de fuego para Emiliano Rolón”, apuntó el denunciante.

