La estafa del metrobús va camino al “oparei” porque la fiscalía no investiga

Hoy se cumplen cuatro años desde que se presentó la primera denuncia penal sobre el fallido metrobús al Ministerio Público, pero las pesquisas no avanzan. La zona de la fracasada obra sigue en pésimo estado, pero no hay imputados. Denunciantes exigen que el caso, a cargo de la fiscala Esmilda Álvarez, no quede en el “oparei”.