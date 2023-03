Conmoción y auxilio a la leyenda del fútbol Osvaldo Aquino

A pesar de que el exfutbolista Osvaldo Aquino se alzó con varios galardones durante 10 años consecutivos, quedó sin un guaraní. Apenas conservaba un viejo vehículo que le servía de hogar, que dejó estacionado frente a su ex vivienda en las calles Saturio Río y 10 de Agosto sin llaves, y con las ventanillas abiertas.

Esta situación fue vista por algunos peatones, que reconocieron la antigua casa, y a quien perteneció. Y como era de esperarse conmocionados pidieron ayuda a través de las redes sociales.

Hoy quiso entrar a su casa, por última vez, pero el nuevo dueño, un árabe, no quiso que entrara, según contó Antonia Rojas, antigua funcionaria de la Municipalidad de San Lorenzo. Aquino dijo que se quería asearse y pidió que no fuera muy larga la entrevista que Rojas le quería hacer. En ese ínterin, fueron llegando sus amigos y ex compañeros del fútbol.

“Me fui hasta donde estaba. Cuando me vio, me reconoció, y lloró. Él fue mi ídolo. Estaba solo. No sabe nada de su hijo. Llamé a los bomberos para que fueran a ayudarlo. Lo bañaron, afeitaron, luego le llevaron a hidratarse en el Hospital de Calle´í, donde fue muy bien tratado”, expresó Rojas.

El mediocampista, posición que ocupaba en la cancha cuando jugaba al fútbol, fue asistido por sus allegados. Fue ayudado por la Agrupación de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y luego fue llevado hasta el Hospital General de San Lorenzo, donde lo hidrataron con suero. Al salir de ahí, un buen amigo lo llevó a vivir en un hotel de la ciudad.

Hijo de Aquino respondió

En contacto con Osvaldo Aquino, hijo del exjugador quien vive en la ciudad de Ñemby, dijo que todo ya estaba solucionado y que se trató de un mal entendido. “Apenas me di cuenta de lo que pasó me fui a buscar a mi papá. Él vive en mi casa, pero en un espacio totalmente independiente. Suele salir junto a sus amigos, y no me di cuenta que salió”, manifestó.

Dijo además, que su padre había vendido hace tiempo la casa que tenía en San Lorenzo, y que actualmente tiene la enfermedad degenerativa Alzheimer. “Él se acuerdo de las cosas de antes, y él se fue hasta San Lorenzo para comprar comida, es mentira que está en situación de calle como todos dijeron”, respondió el hijo del ex jugador.

Lo que dicen las Leyes

Conforme a lo establecido en las leyes nacionales, los hijos están obligados a cuidar de sus padres mayores en situación de vulnerabilidad. La falta del cuidado está penado en el artículo 227 del Código Penal, que dice que la violación del deber del cuidado, establece penas privativas de libertad de hasta tres años o multa.

En ese sentido, el fiscal Julio Ortiz, explicó a ABC Color que la Fiscalía no puede actuar de oficio. Dijo que actúan una vez que se haya formulado una denuncia ante la Fiscalía. “El trabajo corresponde a la Defensoría, salvo que recibamos la denuncia. La función de la Fiscalía es investigar un hecho punible”, mencionó.